Политика

Вести.RuВести.RuШойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в оборонном ведомстве России. Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Шойгу обратился в СК из-за сноса советских памятников за рубежом

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Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

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