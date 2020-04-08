Политика
Вести.RuШойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в оборонном ведомстве России. Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Экономика
В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду
«Организации ВКХ прогнозируют снижение собираемости платежей с текущего среднего уровня 95−96% до 25−30%», — говорится в письме, выдержку из которого приводит ТАСС.
Общество
Стали известны размеры штрафов за нарушение самоизоляции в Петербурге
Губернатор Александр Беглов внёс поправки в закон об административных правонарушениях в Петербурге, где определены размеры штрафов за нарушение самоизоляции.
Авто
Nissan Frontier 2021 года станет легче и получит новые особенности
В конце прошлого года стало известно, что новинка следующего поколения получит 6-диапазонную МКПП и базовую "тележку", электрическую установку и обновленное шоссе.
Происшествия
В Киеве сообщили о минировании больницы, в которой лечат больных COVID-19
Об эвакуации больных не сообщается. Напомним, Александровская больница находится в центре Киева. В ней лечат людей, заразившихся COVID-19.
Единоборства
Конор: «Хабиб – русалочка. Кто самый великий, вы уже знаете»
Хабиб – русалочка, которая укутывает твои ноги.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото
Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Политика
Путин выступит с обращением по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, об этом сообщил Дмитрий Песков.
Армия и оружие
ВКС получат еще два модернизированных Ан-124 «Руслан»
Воздушно-космические силы России заказали продление летной годности и модернизацию еще двух сверхтяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", сообщил РИА Новости источник в авиационной промышленности.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Происшествия
При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека
В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Армия и оружие
Россия нашла изъяны в докладе ОЗХО по инцидентам с химоружием в Сирии
Доклад Группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) относительно якобы применения сирийскими войсками химоружия в Аль-Латамне в марте 2017 года не вызывает доверия, он составлен с изъянами, заявили в постпредстве России при ОЗХО.
Гаджеты
Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12
В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
Общество
В Крыму подтвердили еще три случая заболевания коронавирусом
Установлено, что один из членов семьи с подтвержденным лабораторным случаем COVID-19 ранее находился на стационарном лечении в центральной городской больнице Армянска.
Музыка
Лолита перепела Ольгу Бузову в сотом выпуске шоу «Студия Союз»
Политика
Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем
Политика
Путин поручил продлить водительские права автоматически
Президент поручил правительству проработать механизм автоматического продления документов, в том числе водительских прав, на период самоизоляции.
Общество
Режим ограниченной работы российских судов продлен до 30 апреля
В России продлен режим ограниченной работы судов, введенный в марте с целью противодействия распространению коронавируса.
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Авто
Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию
За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Политика
ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Художник Никас Сафронов рассказал Пятому каналу, что попал в ДТП в центре Москвы в день своего рождения.
Общество
Сын президента Сербии заболел коронавирусом
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его старший сын заразился коронавирусом.
Происшествия
В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.