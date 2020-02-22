Политика
Lenta.ruШойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны. Отмечается, что стороны затронули вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
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Происшествия
В Ленинградской области утонули три рыбака
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
Общество
Поговорившей с Путиным петербурженке нашли работу и сделают ремонт
Общество
Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода
В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
Здоровье
Информацию о разглашении ВИЧ — диагноза проверили в Минздраве Прикамья
В Минздраве Прикамья проверили информацию о том, что в ныробской поликлинике был разглашён ВИЧ-диагноз местного жителя.
Биатлон
Биатлонист Логинов рассказал об обысках на ЧМ в Италии
Обыски проводились в номерах и автомобилях Логинова, Гараничева и их тренера Александра Касперовича.
Происшествия
Водители двух иномарок погибли в ДТП в Ленинградской области
Водители двух иномарок погибли в результате лобового столкновения в Ленинградской области, сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на сообщение пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Происшествия
Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа
В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций
Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
Футбол
«Марсель» дома потерпел поражение от «Нанта»
«Марсель» проиграл «Нанту» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции. Гости открыли счет на 34-й минуте усилиями Энтони Лимбомбе.
Биатлон
Логинов: полиция видела в нас преступников
22 февраля в 6 утра итальянская полиция ворвалась в номер Александра Логинова и провела обыск, изъяв все носители информации.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Общество
Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Общество
Елена Батурина уступила первенство в списке богатейших россиянок
Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes, передает РИА Новости.
Общество
В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота
Общество
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.
Политика
В Госдуме ответили на обвинения в создании фейков о коронавирусе
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал обвинения в том, что Россия распространяет в социальных сетях дезинформацию по теме коронавируса, передает РИА "Новости".
Здоровье
Медики дали рекомендации по снижению риска развития рака печени
Рак печени является распространенным заболеванием. Определенные рекомендации позволяют снизить существующий риск.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае рассказал журналистам композитор Игорь Крутой.
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Происшествия
На Украине на АЗС произошел взрыв, есть пострадавшие
Мощный взрыв произошел взрыв на АЗС на Украине.
Армия и оружие
Турция доставила ПНС Ливии новые виды вооружения
Ссылаясь на источники из Мисураты, СМИ Ливии рассказывают о появлении на территории страны десантного корабля, прибывшего для содействия так называемому Правительству национального согласия Ливии.
Происшествия
Суд приговорил к домашнему аресту участника протестов в Новых Санжарах
Ночной домашний арест применил Октябрьский районный суд Полтавы к подозреваемому в участии в протестах в Новых Санжарах, 22 февраля сообщает агентство «УНН».
Гаджеты
Samsung объявила о начале предзаказов на новые смартфоны Galaxy S20
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию
Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске подал в суд на Дмитрия Шепелева
Политика
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР.
Общество
Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону
Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.