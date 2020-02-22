Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны. Отмечается, что стороны затронули вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе

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