Армия и оружие
Lenta.ruШойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны. Отмечается, что стороны затронули вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
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Биатлон
Французские биатлонисты победили в эстафете на ЧМ, Россия — четвёртая
Общество
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Общество
На Финском заливе в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Комплекс защитных сооружений на Финском заливе (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли на ночь из-за угрозы наводнения в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков, движение судов остановлено, сообщила пресс-служба комплекса.
Здоровье
Минздрав предложил расширить программу «Земский фельдшер»
Минздрав РФ предложил распространить действие программы «Земский фельдшер» на весь средний медицинский персонал, передает ТАСС, ссылаясь на директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Ирину Купееву.
Футбол
Мариуполь — Заря 1:2
Отмечу, что такие классные результаты Заря стала показывать совсем недавно - предполагаю, что пока к команде не готовы, то и побеждать будет легче.
Политика
На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Игры
Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в 2020 году
Wizards of the Coast на презентации назвала дату раннего доступа Baldur’s Gate 3. На съезде инвесторов Hasbro студия объявила, что игра появится в 2020 году.
Футбол
Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке
Общество
Доктор Комаровский выступит 17 апреля в Иркутске
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, телеведущий и автор 15 книг об уходе за детьми Евгений Комаровский проведет в Иркутске 17 апреля семинар для родителей.
Общество
Лев Лещенко возмутился скандальным клипом солиста Rammstein
Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал новый клип вокалиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Происшествия
Прохожие у гаражей нашли жестоко избитую и изнасилованную 15-летнюю школьницу
В Днепре прохожие случайно нашли у гаражей жестоко избитую и изнасилованную школьницу.
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи
Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Армия и оружие
Германия и Франция создадут истребитель шестого поколения
Оборонные ведомства Франции и Германии собираются подписать контракт на создание истребителя шестого поколения.
Общество
Более 20 человек сошли c Diamond Princess без проверки на коронавирус
Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
Общество
Правительство одобрило отгул для россиян старше 40 для диспансеризации
Правительство одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс РФ, по которым работники в возрасте от 40 лет смогут взять один выходной день в год для прохождения диспансеризации с сохранением зарплаты.
Авто
Volvo обновила седан S90 и универсал V90
Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Общество
Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода
В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
Космос
Метеоры, движущиеся с околосветовыми скоростями, бомбардируют Землю
Ни для кого не секрет, что нашу планету Земля постоянно бомбардируют камни из космоса, которые взрываются либо в атмосфере, либо при ударе о поверхность.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Общество
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Два рудника примерно с 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
Армия и оружие
Сербия получила первую партию российских комплексов «Панцирь-С1»
Первые зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" прибыли из России на военный аэродром в Сербии, сообщил сербский министр обороны Александр Вулин.
Общество
Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 156
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло со 104 до 156.