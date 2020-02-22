Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruШойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны. Отмечается, что стороны затронули вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
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Шойгу и министр обороны Турции обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Коммерсантъ09:28

Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе

Lenta.ru08:36

Шойгу обсудил ситуацию в Идлибе с главой Минобороны Турции

РБК08:18

Шойгу провел телефонный разговор с главой Минобороны Турции

РИА Новости08:22

Главы Минобороны России и Турции провели телефонные переговоры

RT на русском08:26

Шойгу обсудил с коллегой из Турции ситуацию в Идлибе

ТАСС08:04

Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции

ТК Звезда08:02
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В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

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Минздрав РФ предложил распространить действие программы «Земский фельдшер» на весь средний медицинский персонал, передает ТАСС, ссылаясь на директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Ирину Купееву.
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Мариуполь — Заря 1:2

Отмечу, что такие классные результаты Заря стала показывать совсем недавно - предполагаю, что пока к команде не готовы, то и побеждать будет легче.
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На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
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Wizards of the Coast на презентации назвала дату раннего доступа Baldur’s Gate 3. На съезде инвесторов Hasbro студия объявила, что игра появится в 2020 году.
Cyber.sports.ru 05:33
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На Украине рассказали о риске снижения уровня пенсионного обеспечения

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Доктор Комаровский выступит 17 апреля в Иркутске

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, телеведущий и автор 15 книг об уходе за детьми Евгений Комаровский проведет в Иркутске 17 апреля семинар для родителей.
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Лев Лещенко возмутился скандальным клипом солиста Rammstein

Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал новый клип вокалиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.
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Прохожие у гаражей нашли жестоко избитую и изнасилованную 15-летнюю школьницу

В Днепре прохожие случайно нашли у гаражей жестоко избитую и изнасилованную школьницу.
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Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»

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Газета.Ru вчера в 17:30
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Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
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Армия и оружие

Германия и Франция создадут истребитель шестого поколения

Оборонные ведомства Франции и Германии собираются подписать контракт на создание истребителя шестого поколения.
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Более 20 человек сошли c Diamond Princess без проверки на коронавирус

Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
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Украинская пенсионерка ожила через 10 часов после смерти

Газета.Ru 09:46
Общество

Правительство одобрило отгул для россиян старше 40 для диспансеризации

Правительство одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс РФ, по которым работники в возрасте от 40 лет смогут взять один выходной день в год для прохождения диспансеризации с сохранением зарплаты.
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Авто

Volvo обновила седан S90 и универсал V90

Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
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Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода

В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
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Армия и оружие

Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

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Метеоры, движущиеся с околосветовыми скоростями, бомбардируют Землю

Ни для кого не секрет, что нашу планету Земля постоянно бомбардируют камни из космоса, которые взрываются либо в атмосфере, либо при ударе о поверхность.
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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
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Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке

Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
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В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ

Два рудника примерно с 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
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Армия и оружие

Сербия получила первую партию российских комплексов «Панцирь-С1»

Первые зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" прибыли из России на военный аэродром в Сербии, сообщил сербский министр обороны Александр Вулин.
РИА Новости 10:25
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Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости 07:20
Армия и оружие

Военные РФ и Белоруссии провели в Пскове первые в этом году учения

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Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 156

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло со 104 до 156.
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