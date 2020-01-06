Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuШойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

В ходе разговора военачальники обсудили действия по недопущению эскалации конфликта Ближнем Востоке после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Также Шойгу и Багери обсудили ситуацию в Сирии.
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Шойгу провел переговоры с начальником генштаба ВС Ирана в связи с убийством Сулеймани

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в понедельник по телефону переговоры с начальником генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери в связи с убийством генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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