Армия и оружие
ИзвестияШойгу обсудил с главой минобороны Азербайджана ситуацию в Закавказье
Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов 18 июля обсудили по телефону обстановку в закавказском регионе.
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с чего всё началось
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.РИА Новости05:32
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Минобороны раскрыло тему переговоров Шойгу с военным министром Азербайджана
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Еще Напомним, 17 июля по приказу главнокомандующего ВС России Владимира Путина началась проверка боеготовности в войсках Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.
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В китайском городе Урумчи — административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района — ввели режим военного времени из-за новой вспышки коронавируса.
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Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией
Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.
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Американская Cloudflare предоставляет доступ к большому количеству ресурсов, а также DNS-серверы, CDN, защиту от DDoS-атак.
Evo-rus.com 09:20
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Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
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Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
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NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах
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РБК 06:55
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту затопления буксира в Красногорске
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British Airways откажется от самолетов Boeing 747 из-за пандемии
«После почти 50 лет службы и миллионов миль полета по всему миру предполагается, что оставшиеся Boeing 747-400 будут немедленно выведены из эксплуатации из-за разрушительного влияния пандемии COVID-19 на авиакомпанию и на авиационный сектор, который, по прогнозам, не восстановится до 2023–2024 года», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 23:57
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Токаев раскритиковал правительство за упущения в борьбе с COVID-19
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание межведомственной комиссии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого подверг жесткой критике работу правительства и глав регионов за упущения в работе, сообщила пресс-служба главы государства.
РИА Новости 09:45