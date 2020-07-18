Армия и оружие

ИзвестияИзвестияШойгу обсудил с главой минобороны Азербайджана ситуацию в Закавказье

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов 18 июля обсудили по телефону обстановку в закавказском регионе.
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Источник: Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
РИА Новости05:32

Подробнее о событии

Шойгу и министр обороны Азербайджана провели переговоры

RT на русском07:36

Шойгу обсудил с министром обороны Азербайджана обстановку в Закавказье

Газета.Ru07:51

Минобороны раскрыло тему переговоров Шойгу с военным министром Азербайджана

Московский Комсомолец08:26

Шойгу и глава Минобороны Азербайджана обсудили обстановку в Закавказском регионе

ТАСС07:20

Шойгу провел телефонный разговор с Закиром Гасановым

Sputnik Азербайджан07:05

Шойгу обсудил ситуацию в Закавказье с главой Минобороны Азербайджана

РБК07:33

Источник: Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана

РИА Новости05:32
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

РИА Новости 08:02
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В Чикаго во время беспорядков пострадали 18 полицейских

RT на русском 09:30
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Украина купит у США 16 патрульных катеров

США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 09:33
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Общество

Караулова вышла замуж за одного из своих адвокатов

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и освободившаяся из колонии условно-досрочно, вышла замуж за адвоката коллегии «Форт» Олега Елисеева, одного из своих защитников на процессе 2015–2016 годов.
Известия 07:27
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Футбол

Лионель Месси отреагировал на чемпионство «Реала»

CT news вчера в 05:19
Происшествия

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте локализован

Российская газета 06:34
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Футбол

ФК «Монако» уволил Морено с поста главного тренера и назначил Ковача

Монако, 18 июля 2020, 15:49 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» уволил своего испанского главного тренера Роберта Морено с занимаемого им поста.
REGNUM 08:49
Общество

Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

RT на русском 08:41
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Футбол

Гайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евро

Общественная служба новостей 16 июля в 13:08
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Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
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Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
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Общество

«Поставил на колени». В ООН рассказали об ударе COVID-19 по человечеству

Пандемия коронавируса показала хрупкость мира и поставила человечество на колени, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
РИА Новости 09:43
Политика

Иран отправил черные ящики сбитого украинского самолета во Францию

Иран отправил во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета.
Украина.ру 05:16
Общество

Вирусолог оценил исследование о раннем симптоме коронавируса

RT на русском 09:42
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Армия и оружие

Минобороны показало видео внезапной проверки боеготовности войск

Еще Напомним, 17 июля по приказу главнокомандующего ВС России Владимира Путина началась проверка боеготовности в войсках Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.
Life.ru 00:08
Шоу-бизнес

Подольская шокировала фанатов новым имиджем

Life.ru 06:47
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Общество

Китайский город перешел на режим военного времени из-за вспышки коронавируса

В китайском городе Урумчи — административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района — ввели режим военного времени из-за новой вспышки коронавируса.
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Армия и оружие

Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией

Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.
Lenta.ru 09:55
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Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 16 июля в 11:49
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Экономика

Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам

В Совете Федерации ФС РФ одобрили закон об отсрочке платежей по долгам пенсионерам и бизнесу, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 15 июля в 11:20
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Технологии

Из-за сбоя в Cloudflare стали недоступны сотни интернет-ресурсов

Американская Cloudflare предоставляет доступ к большому количеству ресурсов, а также DNS-серверы, CDN, защиту от DDoS-атак.
Evo-rus.com 09:20
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Шоу-бизнес

Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
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Кино

Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Телеканал 360° 16 июля в 09:29
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Общество

NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах

Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
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Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

РБК 08:13
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Происшествия

Прокуратура начала проверку по факту затопления буксира в Красногорске

Красногорск, 18 июля 2020, 16:06 — REGNUM Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту затопления в Москва-реке буксира в подмосковном Красногорске.
REGNUM 09:06
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Общество

British Airways откажется от самолетов Boeing 747 из-за пандемии

«После почти 50 лет службы и миллионов миль полета по всему миру предполагается, что оставшиеся Boeing 747-400 будут немедленно выведены из эксплуатации из-за разрушительного влияния пандемии COVID-19 на авиакомпанию и на авиационный сектор, который, по прогнозам, не восстановится до 2023–2024 года», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 23:57
Общество

Токаев раскритиковал правительство за упущения в борьбе с COVID-19

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание межведомственной комиссии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого подверг жесткой критике работу правительства и глав регионов за упущения в работе, сообщила пресс-служба главы государства.
РИА Новости 09:45
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Азербайджанский военный деятель
Азербайджанский военный и государственный деятель. Министр обороны Азербайджанской Республики с 22 октября 2013 года, командующий внутренними войсками Азербайджана. Генерал-полковник.
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