Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

с чего всё началось

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов 18 июля обсудили по телефону обстановку в закавказском регионе.

Шойгу обсудил с главой минобороны Азербайджана ситуацию в Закавказье

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