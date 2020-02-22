Политика
РБКШойгу обсудил ситуацию в Идлибе с главой Минобороны Турции
Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в идлибской зоне деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.
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Наука
Ученые показали, что работой сердца и сосудов управляют разные механизмы
Российские ученые выяснили, что сердце и сосуды регулируют независимые друг от друга механизмы.
Единоборства
Фьюри оказался тяжелее Уайлдера почти на 20 кг
Уайлдер показал на весах 231 фунт (104,4 кг), Фьюри — 273 фунта (123,8 кг). Разница в весе боксеров составила 19,4 кг.
Общество
Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Ксению Собчак «желтой журналисткой»
Любовь Успенская опубликовала большой отзыв о похоже на передачу к Ксении Собчак на свой странице в Instagram.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Авто
Пикап Tesla Cybertruck собрал более полумиллиона предзаказов
Илон Маск в интервью признался, что такого ажиотажа на свой пикап не ожидал. Тем временем Tesla Model 3 получила агрессивный обвес.
Биатлон
Посольство России потребовало объяснить обыски у биатлонистов в Италии
Российские дипломаты проверяют информацию об обысках номеров биатлонистов сборной России в Италии.
Авто
LADA Granta получила мощный мотор и подорожала
Разница заключается только в использовании современной шатунно-поршневой группе, которая установлена в более мощный агрегат.
Армия и оружие
Украинский дипломат заявил, что Россия попирает минские соглашения
Дипломат Сергей Кислица, представляющий в ООН Украину, заявил, что Российской Федерацией в Донбассе продолжается проведение стратегии эскалации, что попирает обязательства, которые были взяты в качестве участника минских соглашений.
Шоу-бизнес
Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»
Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Армия и оружие
МИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии
С начала января террористы совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с помощью беспилотников.
Общество
В СНБО рассказали о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время брифинга рассказал, что среди протестующих в Новых Санжарах в толпе были "профессиональные подстрекатели".
Армия и оружие
В МИД прокомментировали отработку США ядерного удара по России
Россия осуждает отработку военными США сценариев нанесения ограниченного ядерного удара по целям на территории РФ.
Политика
На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Космос
Запущенная в Куру ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника
Спорт
Клебо выиграл спринт в Тронхейме, Большунов не вышел в финал
Большунов упал на финише и не вышел в финал спринта Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых не смогли выйти в финал, в котором участвовали пять норвежцев и итальянец Федерико Пеллегрино.
Футбол
«Динамо» Киев — «Ворскла»: старт сезона в Киеве
Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 22 февраля киевское «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу».
Общество
В Брянске госпитализировали китаянку с подозрением на коронавирус
Пассажирку сняли с поезда и доставили в инфекционную больницу, где ей выделили отдельный изолятор.
Политика
Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев
Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну.
Армия и оружие
Эрдоган назвал войной происходящее в Идлибе
Турецкий президент Тайп Эрдоган считает, что происходящие в сирийском городе Идлиб можно назвать войной, передает Reuters.
Здоровье
В Китае уточнили период, когда можно заразиться коронавирусом
Коронавирус может передаваться еще за два дня до появления симптомов, поэтому власти Китая изменили определение "близкого контакта" с больным, заявила научный сотрудник чрезвычайного центра китайского центра по контролю за заболеваниями Сян Ницзюань.
Здоровье
В 2020 году родовый сертификат станет электронным
Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Технологии
Врачи назвали 6 продуктов, которые могут спровоцировать артрит и рак
Специалисты назвали 6 продуктов, которые следует исключить из рациона, чтобы снизить риск развития артрита и рака.
Кино
Хиты российского проката привезут на 70-й Берлинский кинофестиваль
«Централ Партнершип» привезет комедию «Холоп» Клима Шипенко, собравшую более 3 млрд руб. в национальном прокате и $1,6 млн в международном.
Энергетика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Авто
Mazda не выпустит новую Mazda 6 не раньше 2022 года
Седан Mazda 6 следующего поколения появится не раньше марта 2022 года.
Музыка
10-летнюю сибирячку назвали «зверюгой» на шоу «Голос. Дети»
Первой выступила 10-летняя Варвара Глухова, исполнившая песню «Мама, я танцую» группы «#2Маши». К девочке повернулись все судьи.
Политика
Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ.