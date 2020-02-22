Политика

РБКРБКШойгу обсудил ситуацию в Идлибе с главой Минобороны Турции

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в идлибской зоне деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.
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Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию в Идлибе

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Шойгу обсудил с коллегой из Турции ситуацию в Идлибе

ТАСС08:04

Главы Минобороны России и Турции провели телефонные переговоры

RT на русском08:26

Шойгу провел телефонный разговор с главой Минобороны Турции

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Шойгу обсудил ситуацию в Идлибе с главой Минобороны Турции

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Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции

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