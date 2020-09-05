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Шойгу обвинил НАТО в милитаризации Черноморского региона

Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил НАТО в стремлении милитаризировать Черноморский регион. С данным заявлением глава оборонного ведомства выступил перед журналистами после завершения Армейских международных игр – 2020 («АрМИ-2020»).В источнике
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РБК

Шойгу заявил о планах НАТО перебросить в Польшу американских военных

РБК17:18
Lenta.ru

Шойгу указал на стремление НАТО вернуться к противостоянию времен холодной войны

Lenta.ruвчера в 16:53
ТАСС

Шойгу: НАТО планирует перебросить в Польшу дополнительные подразделения военных США

ТАССвчера в 15:36
URA.Ru

НАТО хочет перебросить дополнительные войска поближе к России

URA.Ruвчера в 15:59
RT на русском

Шойгу заявил о планах НАТО перебросить в Польшу военных США

RT на русскомвчера в 16:57
Взгляд.ру

Шойгу обвинил НАТО в стремлении вернуть времена холодной войны

Взгляд.рувчера в 16:26
Интерфакс

Шойгу сообщил о планах НАТО перебросить в Польшу дополнительный контингент

Интерфаксвчера в 15:30

Пранкеры опровергли свою причастность к разговору Берлина и Варшавы

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что не имеют отношения к разговору об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, перехваченному белорусской разведкой.
Пранкеры опровергли свою причастность к разговору Берлина и Варшавы
News.ru4 сентября в 15:23
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Грузия пообещала поднять свой флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

Во время своего выступления на одном из участков центральной грузинской магистрали, лидер оппозиционной Лейбористской партии Шалва Нателашвили пообещал поднять флаг Грузии над российской военной базой, расположенной на территории Южной Осетии.
Внешнеэкономические связи4 сентября в 14:19
1,1K

Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
РИА Новостивчера в 13:28
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В SpaceX представили результаты тестирования системы Starlink

Представитель SpaceX рассказала, что скорость загрузки данных из интернета при использовании системы Starlink составляет более 100 Мбит / с. Она отметила, что этой скорости хватит для одновременной передачи нескольких потоков видео в высоком разрешении.
REGNUMвчера в 03:07
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Компания УАЗ продемонстрировала необычный дизайн УАЗ «Буханки»

Заметим, что в настоящее время УАЗ «Буханка» комплектуется 2,7-литровым бензиновым агрегатом ЗМЗ, мощность которого равна 112 л.с. В тандеме с ним работает 5-ступенчатая МКПП, а также система полного привода с двуступенчатой «раздаткой» с понижающей передачей.
SpeedMeвчера в 12:51
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Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках.
РИА Новостивчера в 04:26
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Черная вдова в сольном фильме будет изображена феминисткой

Вдобавок киношники сделали хитрых ход: несмотря на то, что в фильме «Мстители: Финал» Черная вдова погибает, в новой картине произойдет фактическая передача ее имени и образа от Наташи Романовой к Елена Беловой — новой героине, которую играет Флоренс Пью.
Телепрограмма4 сентября в 05:13
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