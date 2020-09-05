Шойгу обвинил НАТО в милитаризации Черноморского региона
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Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил НАТО в стремлении милитаризировать Черноморский регион. С данным заявлением глава оборонного ведомства выступил перед журналистами после завершения Армейских международных игр – 2020 («АрМИ-2020»).В источнике
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Lenta.ruвчера в 16:53