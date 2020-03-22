Общество
ИзвестияШойгу объяснил выбор места для возведения Главного храма ВС России
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о причинах выбора места для строительства Главного храма Вооруженных сил страны в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке.
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Главная икона храма Вооружённых Сил создана по предложению и на личные средства нашего Президента, Верховного Главнокомандующего.Красная звезда17:03
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Гаджеты
Intel объединила мощность встроенной графики с видеокартой
Разработчики Intel нашли способ снизить нагрузку на видеокарту, объединив ее работу со встроенной в процессор графикой.
Спорт
Премьер Японии не исключил перенос Олимпийских игр на другие даты
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что принимая решение о проведении Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году, нужно думать, в первую очередь, о спортсменах.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Футбол
Хавбек «Манчестер Сити» Зинчненко: скоро завою в этих четырех стенах
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своем состоянии во время каратина, который был введен из-за пандемии коронавируса, передает "Великий футбол".
Политика
Возможность перехода Путина на удаленную работу пока не обсуждается
В Кремле пока не рассматривают возможность перехода президента Владимира Путина на удаленный вариант работы в связи с развитием ситуации с коронавирусом, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Наука
В Израиле превратили военный беспилотник в аэротакси
Проект шестиместного городского аэротакси CityHawk на базе военного транспортного беспилотника подготовила компания Metro Skyways, 19 марта сообщает портал AINonline.
Общество
Мэру Южно-Сахалинска разрешат несущественно ошибаться в сведениях о доходах
Депутаты городской думы Южно-Сахалинска собрались на внеочередной комитет по регламенту и местному самоуправлению, чтобы утрясти несколько вопросов перед предстоящей сессией.
Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Политика
Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах
Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Энергетика
Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель
Текущие цены на нефть Сечин назвал драматичными. Игорь Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель к концу 2020 года.
Общество
Дробыш рассказал о влиянии коронавируса на шоу-бизнес
Российские продюсер Виктор Дробыш заявил, что пандемия коронавируса значительно сказалась на работе представителей шоу-бизнеса из-за запрета на проведение мероприятий с участием большого количества людей.
Общество
В Италии закрыли почти все производство
В рамках борьбы с распространением нового коронавируса премьер страны Джузеппе Конте объявил о закрытии в Италии всех производственных предприятий, которые не занимаются производством продукции первой необходимости, сообщает РИА «Новости».
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Политика
Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Политика
Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске
Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Политика
Глава МИД Италии отправился встречать самолёты с помощью из России
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что лично направился на военный аэродром Практика-ди-Маре под Римом для встречи самолётов Минобороны России со специалистами и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Футбол
Черчесов рассказал о ненужности Кокорина российской сборной
Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов оценил шансы нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, который находится в аренде в клубе "Сочи", вернуться в национальную команду.
Общество
Россиянам рассказали об отсрочке по кредитам из-за коронавируса
Из-за ситуации с коронавирусом некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам.
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Общество
Минпромторг начал поставки медицинских масок в регионы
Минпромторг России начал централизованные поставки медицинских масок в регионы.
Здоровье
Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Происшествия
Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт
По его данным, самолет вернулся обратно из-за незначительной технической неисправности.
Гаджеты
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут поддерживать PCIe 4.0
Самым интересным же стало то, что процессоры Rocket Lake-S получат 20 линий PCI Express 4.0.
Энергетика
Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти
Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
Шоу-бизнес
Уроженка Ростова Виктория Лопырева показала подросшего сына
Ростовчанка Виктория Лопырева показала лицо подросшего сына. Малыш Марк-Лео появился в микроблоге донской красавицы.
Общество
В Германии из-за коронавируса запретили собираться больше, чем по двое
Власти Германии ввели запрет на собрания более двух человек для противодействия распространению коронавируса.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Экономика
Торги на бирже Южной Кореи открылись новым падением
Фондовый рынок Республики Корея открылся в понедельник резким снижением основных индексов, что заставило биржевых операторов приостановить торги всего лишь через шесть минут после их начала.