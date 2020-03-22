Главная икона храма Вооружённых Сил создана по предложению и на личные средства нашего Президента, Верховного Главнокомандующего.

с чего всё началось

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о причинах выбора места для строительства Главного храма Вооруженных сил страны в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Гаджеты Intel объединила мощность встроенной графики с видеокартой Разработчики Intel нашли способ снизить нагрузку на видеокарту, объединив ее работу со встроенной в процессор графикой.

Политика Возможность перехода Путина на удаленную работу пока не обсуждается В Кремле пока не рассматривают возможность перехода президента Владимира Путина на удаленный вариант работы в связи с развитием ситуации с коронавирусом, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Наука В Израиле превратили военный беспилотник в аэротакси Проект шестиместного городского аэротакси CityHawk на базе военного транспортного беспилотника подготовила компания Metro Skyways, 19 марта сообщает портал AINonline.

Общество В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.

Политика Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.

Общество Дробыш рассказал о влиянии коронавируса на шоу-бизнес Российские продюсер Виктор Дробыш заявил, что пандемия коронавируса значительно сказалась на работе представителей шоу-бизнеса из-за запрета на проведение мероприятий с участием большого количества людей.

Общество В Италии закрыли почти все производство В рамках борьбы с распространением нового коронавируса премьер страны Джузеппе Конте объявил о закрытии в Италии всех производственных предприятий, которые не занимаются производством продукции первой необходимости, сообщает РИА «Новости».

Политика Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Политика Глава МИД Италии отправился встречать самолёты с помощью из России Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что лично направился на военный аэродром Практика-ди-Маре под Римом для встречи самолётов Минобороны России со специалистами и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Футбол Черчесов рассказал о ненужности Кокорина российской сборной Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов оценил шансы нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, который находится в аренде в клубе "Сочи", вернуться в национальную команду.

Происшествия Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.

Энергетика Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.