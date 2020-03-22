Общество

ИзвестияИзвестияШойгу объяснил выбор места для возведения Главного храма ВС России

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о причинах выбора места для строительства Главного храма Вооруженных сил страны в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке.
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с чего всё началось

Сакральные символы великой победы

Главная икона храма Вооружённых Сил создана по предложению и на личные средства нашего Президента, Верховного Главнокомандующего.
Красная звезда17:03

Подробнее о событии

Шойгу объяснил выбор места для возведения Главного храма ВС России

Известия22:25

Шойгу объяснил выбор места для главного храма Минобороны

Lenta.ru19:40

Память о подвиге как дело государственной важности: большое интервью Сергея Шойгу

ТК Звезда02:57

Шойгу рассказал, что главная икона храма ВС РФ создана по предложению Путина

ТАСС17:07

Сакральные символы великой победы

Красная звезда17:03

Шойгу рассказал о строительстве Главного храма ВС РФ

Телеканал 360°03:58

Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России

РБК17:56
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Intel объединила мощность встроенной графики с видеокартой

Разработчики Intel нашли способ снизить нагрузку на видеокарту, объединив ее работу со встроенной в процессор графикой.
Народные новости 20:34
Спорт

Премьер Японии не исключил перенос Олимпийских игр на другие даты

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что принимая решение о проведении Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году, нужно думать, в первую очередь, о спортсменах.
ТК Звезда 22:17
Общество

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
РИА Новости 17:13
Футбол

Хавбек «Манчестер Сити» Зинчненко: скоро завою в этих четырех стенах

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своем состоянии во время каратина, который был введен из-за пандемии коронавируса, передает "Великий футбол".
Газета.Ru 19:07
Политика

Возможность перехода Путина на удаленную работу пока не обсуждается

В Кремле пока не рассматривают возможность перехода президента Владимира Путина на удаленный вариант работы в связи с развитием ситуации с коронавирусом, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 14:53
Наука

В Израиле превратили военный беспилотник в аэротакси

Проект шестиместного городского аэротакси CityHawk на базе военного транспортного беспилотника подготовила компания Metro Skyways, 19 марта сообщает портал AINonline.
Красная весна вчера в 15:06
Общество

Мэру Южно-Сахалинска разрешат несущественно ошибаться в сведениях о доходах

Депутаты городской думы Южно-Сахалинска собрались на внеочередной комитет по регламенту и местному самоуправлению, чтобы утрясти несколько вопросов перед предстоящей сессией.
Сахалин.Инфо 21:49
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости 08:47
Авто

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Что происходит вчера в 11:16
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы заболевания

Evo-rus.com 07:04
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Коммерсантъ 17:10
Энергетика

Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель

Текущие цены на нефть Сечин назвал драматичными. Игорь Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель к концу 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 02:16
Общество

Дробыш рассказал о влиянии коронавируса на шоу-бизнес

Российские продюсер Виктор Дробыш заявил, что пандемия коронавируса значительно сказалась на работе представителей шоу-бизнеса из-за запрета на проведение мероприятий с участием большого количества людей.
Народные новости 22:41
Общество

В Италии закрыли почти все производство

В рамках борьбы с распространением нового коронавируса премьер страны Джузеппе Конте объявил о закрытии в Италии всех производственных предприятий, которые не занимаются производством продукции первой необходимости, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb 00:55
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Политика

Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
РИА Новости 19:23
Политика

Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Эхо Москвы вчера в 04:55
Политика

Глава МИД Италии отправился встречать самолёты с помощью из России

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что лично направился на военный аэродром Практика-ди-Маре под Римом для встречи самолётов Минобороны России со специалистами и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12:42
Футбол

Черчесов рассказал о ненужности Кокорина российской сборной

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов оценил шансы нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, который находится в аренде в клубе "Сочи", вернуться в национальную команду.
Накануне.Ru 20:01
Общество

Россиянам рассказали об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам.
Lenta.ru 21:13
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 17:33
Общество

Минпромторг начал поставки медицинских масок в регионы

Минпромторг России начал централизованные поставки медицинских масок в регионы.
РИА Новости 12:37
Здоровье

Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Shraibikus News 12:09
Происшествия

Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт

По его данным, самолет вернулся обратно из-за незначительной технической неисправности.
РБК 21:22
Гаджеты

Процессоры Intel Rocket Lake-S будут поддерживать PCIe 4.0

Самым интересным же стало то, что процессоры Rocket Lake-S получат 20 линий PCI Express 4.0.
Игромания.ру 12:15
Энергетика

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
Коммерсантъ 18:24
Шоу-бизнес

Уроженка Ростова Виктория Лопырева показала подросшего сына

Ростовчанка Виктория Лопырева показала лицо подросшего сына. Малыш Марк-Лео появился в микроблоге донской красавицы.
Donday.ru 10:10
Общество

В Германии из-за коронавируса запретили собираться больше, чем по двое

Власти Германии ввели запрет на собрания более двух человек для противодействия распространению коронавируса.
Дождь 13:33
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru вчера в 13:15
Экономика

Торги на бирже Южной Кореи открылись новым падением

Фондовый рынок Республики Корея открылся в понедельник резким снижением основных индексов, что заставило биржевых операторов приостановить торги всего лишь через шесть минут после их начала.
ТАСС 22:31
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