Общество

РБКРБКШойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России

Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад. Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда» министр обороны России Сергей Шойгу.
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с чего всё началось

Сакральные символы великой победы

Главная икона храма Вооружённых Сил создана по предложению и на личные средства нашего Президента, Верховного Главнокомандующего.
Красная звезда17:03

Подробнее о событии

Шойгу объяснил выбор места для главного храма Минобороны

Lenta.ru19:40

Шойгу рассказал о строительстве Главного храма ВС РФ

Телеканал 360°03:58

Шойгу рассказал, что главная икона храма ВС РФ создана по предложению Путина

ТАСС17:07

Шойгу рассказал об удивительных иконах и символах главного храма Вооруженных сил

Московский Комсомолец17:05

Сакральные символы великой победы

Красная звезда17:03

Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России

РБК17:56

Память о подвиге как дело государственной важности: большое интервью Сергея Шойгу

ТК Звезда02:57
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Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости 18:35
Энергетика

Сечин предрек рост цен на нефть до $60 за баррель

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предрек повышение цен на нефть до 60 долларов за баррель уже к концу текущего года.
Телеканал 360° 20 марта в 17:00
Политика

Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
РИА Новости 19:23
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Футбол

Британское издание: «Юран попадал на дно бутылки чаще, чем в ворота»

Британское издание The72 опубликовало материал о Сергее Юране, выступавшем за «Миллуолл» в 1996 году.
Евро-футбол.ру 10:38
Политика

Bild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
РИА Новости 14:24
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости 08:47
Авто

Украинское кузовное ателье доработало BMW и Mercedes-Benz

По желанию клиента за основу могут взять не только немецкое, но и любое другое авто, которое подходит по размерам – Spec Auto Tuning имеет опыт работы с шасси Toyota Mark II, а в портфолио есть снимок ГАЗ-12 «ЗиМ», его адаптировали под техническое оснащение BMW 7-Series в кузове E32.
CarsWeek.ru 14:25
Происшествия

Окруженную одичавшими собаками нерпу спасли сотрудники ГИМС на Сахалине

АСТВ 20:51
Спорт

Абэ не исключил переноса Олимпийских игр

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио.
RT на русском 20:51
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Происшествия

Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Интерфакс 19:32
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
Космос

Обнаружены самые мощные во Вселенной потоки вещества

Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал потоки вещества, которые, вероятно, являются самыми мощными за всю историю астрономических наблюдений.
Вести.Ru 20 марта в 09:59
Здоровье

Минздрав Украины призвал студентов помочь медикам в борьбе с COVID-19

С призывом присоединиться к борьбе с коронавирусом обратился к студентам медицинских ВУЗов замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, 22 марта передает Страна.ua.
Красная весна 11:48
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Авто

Названа дата начала продаж минивэна Volkswagen Viloran

Фото: Volkswagen Компания Volkswagen определилась с датой старта продаж своего нового большого минивэна под названием Viloran.
Daily-Motor.Ru 04:51
Происшествия

В Новосибирской области рассказали о состоянии пациенток с COVID-19

Состояние обеих пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией в Новосибирской области удовлетворительное, в больнице всего находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы, сообщает в пятницу региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 20 марта в 00:46
Авто

В России подорожали некоторые модели Kia

Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
Автоновости дня 03:00
Общество

«Нужно отстоять несколько часов, чтобы попасть в магазин»: уралочка — о коронавирусе в Новой Зеландии

В Новой Зеландии, как и во всем мире, зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.
Екатеринбург Онлайн 21:02
Общество

Живущий на Сахалине японец развеял мифы о России

Японец Сусуми Митани, проживающий на Сахалине, развенчал мифы о России, популярные на его родине. Об этом сообщает Hokkaido Shimbun.
Ореанда-Новости 10:40
Общество

Меркель ушла на карантин из-за контакта с инфицированным врачом

Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом врачом.
Ведомости 17:42
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта

Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
РИА Новости 20 марта в 21:44
Кино

Опубликован финальный трейлер «Ghost in the Shell: SAC_2045»

Inc-news.ru 06:51
Здоровье

В Минздраве оценили опасность коронавируса для курильщиков

Курильщики чаще некурящих людей тяжелее переносят симптомы коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
URA.Ru 14:37
Общество

С 23 марта Россия ограничивает авиасообщение с Турцией

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС, помимо Великобритании.
Gazeta.SPb 09:40
Музыка

Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big

Business Class (Пермь) 12:15
Общество

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
РБК 11:18
Общество

Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Известия 15:36
Общество

Певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

DP.RU 12:11
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Праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года. С 1965 года День Победы - нерабочий праздничный день.
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