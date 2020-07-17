Армия и оружие

ТАССТАССВнезапная проверка войск округов и флотов завершится 21 июля

"Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 года", - отметили в военном ведомстве. Войска, которые задействованы в проверке, примут участие более чем в 50 учениях различного уровня и масштаба.
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с чего всё началось

В России началась внезапная проверка войск и флотов

Для выполнения поставленных Верховным главнокомандующим задач Шойгу поручил Генштабу ВС РФ организовать проверку и контроль действий войск. Для этого должны быть сформированы рабочие группы для проверки привлекаемых органов военного управления, войск и сил.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что каждый житель республики должен подписаться на страницы официального телеканала ЧГТРК «Грозный» в социальных сетях для получения достоверной информации о решениях властей и жизни Чечни.
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