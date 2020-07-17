Для выполнения поставленных Верховным главнокомандующим задач Шойгу поручил Генштабу ВС РФ организовать проверку и контроль действий войск. Для этого должны быть сформированы рабочие группы для проверки привлекаемых органов военного управления, войск и сил.

с чего всё началось

"Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 года", - отметили в военном ведомстве. Войска, которые задействованы в проверке, примут участие более чем в 50 учениях различного уровня и масштаба.

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