Для выполнения поставленных Верховным главнокомандующим задач Шойгу поручил Генштабу ВС РФ организовать проверку и контроль действий войск. Для этого должны быть сформированы рабочие группы для проверки привлекаемых органов военного управления, войск и сил.

с чего всё началось

В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. В ходе мероприятия будет дана оценка способности ВС обеспечить военную безопасность на юго-западе России и степени подготовки к учениям "Кавказ-2020".

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

Религия В Екатеринбурге на Царский крестный ход вышли 10 000 человек В ночь с 16 на 17 июля в уральской столице прошёл Царский крестных ход. 10 000 человек прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. 260

Политика ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России "Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС. 169

Общество Космонавт рассказал о шокировавшем астронавтов НАСА советском туалете Астронавтов НАСА, впервые увидевших советский «космический туалет», шокировало это устройство, заявил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.

Религия Синод РПЦ призвал сохранить особый статус Святой Софии Возведенный в VI веке памятник византийской архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, храм-музей Святой Софии получил статус музея в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Общество Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах Сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров в Twitter объявил об увольнении после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Происшествия Главу горсовета Петрозаводска заподозрили во взяточничестве Следствие полагает, что взятки на общую сумму в 2 млн рублей он получил за решение вопросов, связанных со строительством жилых домов, передает ИА "Кареліпfоrм". 9

Политика Глава Дагестана произвел кадровые перестановки в правительстве региона В последний раз глава Дагестана Владимир Васильев произвел в правительстве республики новые кадровые назначения 15 июня этого года. 7

Происшествия В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты. 1,7K

Футбол Медведева оштрафовали на 200 тысяч рублей за комментарий про «Спартак» Комитет по этике РФС оштрафовал генерального директора "Зенита" Александра Медведева на 200 тысяч рублей за высказывания в адрес московского "Спартака".

Экономика РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам. 19

Происшествия Пулково четвертый день подряд проверяют из-за сообщений о минировании Терминал петербургского аэропорта "Пулково" и самолеты вновь проверяют после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта). 1

Технологии Опубликована спецификация SATA Revision 3.5 Международный консорциум Serial ATA (SATA-IO), занимающийся развитием и продвижением технологии Serial ATA (SATA), объявила о публикации спецификации SATA Revision 3.5.