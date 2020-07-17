Армия и оружие
Газета.RuШойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. В ходе мероприятия будет дана оценка способности ВС обеспечить военную безопасность на юго-западе России и степени подготовки к учениям "Кавказ-2020".
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с чего всё началось
Для выполнения поставленных Верховным главнокомандующим задач Шойгу поручил Генштабу ВС РФ организовать проверку и контроль действий войск. Для этого должны быть сформированы рабочие группы для проверки привлекаемых органов военного управления, войск и сил.ТАСС03:38
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