Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuШойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. В ходе мероприятия будет дана оценка способности ВС обеспечить военную безопасность на юго-западе России и степени подготовки к учениям "Кавказ-2020".
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с чего всё началось

В России началась внезапная проверка войск и флотов

Для выполнения поставленных Верховным главнокомандующим задач Шойгу поручил Генштабу ВС РФ организовать проверку и контроль действий войск. Для этого должны быть сформированы рабочие группы для проверки привлекаемых органов военного управления, войск и сил.
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