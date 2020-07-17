Армия и оружие
ИзвестияШойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной.
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с чего всё началось
Для выполнения поставленных Верховным главнокомандующим задач Шойгу поручил Генштабу ВС РФ организовать проверку и контроль действий войск. Для этого должны быть сформированы рабочие группы для проверки привлекаемых органов военного управления, войск и сил.ТАСС03:38
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Здоровье
В Волгограде утвердили условия работы детских лагерей
Роспотребнадзор по Волгоградской области разместил постановление главного государственного санитарного врача региона Ольги Зубаревой, которое касается рекомендаций по организации работы детских лагерей.
Вечерний Волгоград 03:57
Футбол
Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
Metaratings 04:10
Религия
Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале
Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
Российская газета 03:26
Происшествия
В Томске арестовали вице-мэра города, обвиняемого во взяточничестве
Кировский районный суд Томска в пятницу заключил под стражу на два месяца заместителя мэра города Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону Елена Лебедева.
РИА Новости 01:41
Авто
Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров
Автоновости дня 01:26
Происшествия
На оранжевой ветке метро Москвы человек упал на пути
«На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорилось в сообщении.
РБК 04:51
Происшествия
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми
Газета.Ru вчера в 14:39
Политика
В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
REGNUM вчера в 18:49
Происшествия
За замечание. На Южном Урале жестоко избили беременную женщину
В Магнитогорске жестоко избили беременную женщину.
Вести.Ru 04:52
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Транспорт
Обязательные пломбы для крымских грузов отменены
Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ вчера в 14:16
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Кино
Проект «Сила». Вышел трейлер фильма о пилюле, создающей супергероев
ИА Красная Весна 15 июля в 10:55
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 15 июля в 16:55
Политика
Песков назвал Путина самым блестящим и влиятельным политиком в мире
Владимир Путин является самым блестящим и влиятельным политиком в мире.
Lenta.ru 04:40
Политика
Зеленский: Украина заинтересована в установлении истины по делу MH17
Украина заинтересована в установлении истины и справедливости по делу о крушении рейса MH17, заявил президент страны Владимир Зеленский в годовщину катастрофы.
Политическая Экспертиза 04:33
Космос
Проектирование Восточного под пилотируемые пуски начнется в 2021 году
Аргументы и Факты 15 июля в 03:13
Политика
Схимонах Сергий обратился к Путину во время крестного хода
В Екатеринбурге минувшей ночью прошло сразу два крестных хода. Один из них возглавил опальный схимонах Сергий Романов.
Телеканал 360° 04:50
Экономика
Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд
Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.
Газета.Ru вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Стилист Александр Рогов раскритиковал наряды Тины Канделаки
Александр Рогов стал гостем YouTube-шоу Надежды Стрелец. В разговоре с блогером стилист раскритиковал наряды Тины Канделаки.
Дни24 02:34
Политика
Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК вчера в 16:34
Футбол
«Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ
Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
REGNUM 04:29
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Lenta.ru вчера в 07:23
Общество
«Радон» завершил рекультивацию зараженного участка Юго-Восточной хорды
Рекультивация участка и вывоз зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды рядом с Московским заводом полиметаллов завершены.
РБК 00:55
Армия и оружие
Первый серийный АПРКСН проекта 955А «Князь Олег» спущен на воду
Первый серийный атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения усовершенствованного проекта "Борей-А" "Князь Олег" выведен из эллинга.
Военное обозрение 02:17
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48