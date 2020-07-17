Для выполнения поставленных Верховным главнокомандующим задач Шойгу поручил Генштабу ВС РФ организовать проверку и контроль действий войск. Для этого должны быть сформированы рабочие группы для проверки привлекаемых органов военного управления, войск и сил.

с чего всё началось

Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной.

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

Здоровье В Волгограде утвердили условия работы детских лагерей Роспотребнадзор по Волгоградской области разместил постановление главного государственного санитарного врача региона Ольги Зубаревой, которое касается рекомендаций по организации работы детских лагерей. 5

Происшествия В Томске арестовали вице-мэра города, обвиняемого во взяточничестве Кировский районный суд Томска в пятницу заключил под стражу на два месяца заместителя мэра города Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону Елена Лебедева. 140

Политика Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна. 166

Транспорт Обязательные пломбы для крымских грузов отменены Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост. 20

Политика Зеленский: Украина заинтересована в установлении истины по делу MH17 Украина заинтересована в установлении истины и справедливости по делу о крушении рейса MH17, заявил президент страны Владимир Зеленский в годовщину катастрофы. 2

Политика Схимонах Сергий обратился к Путину во время крестного хода В Екатеринбурге минувшей ночью прошло сразу два крестных хода. Один из них возглавил опальный схимонах Сергий Романов.

Экономика Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов. 31

Политика Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко. 24

Футбол «Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Общество «Радон» завершил рекультивацию зараженного участка Юго-Восточной хорды Рекультивация участка и вывоз зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды рядом с Московским заводом полиметаллов завершены. 30