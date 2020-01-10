Армия и оружие

ПрофильПрофильШойгу оценил необходимость отслеживания развёртывания РСМД США

Министр обороны РФ поручил российским военным отслеживать процесс развёртывания США ракет средней и меньшей дальности. По его словам, необходимо провести анализ, результаты которого будут использованы при подготовке плана обороны России на 2021-2025 годы.
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Шойгу поручил отслеживать развертывание американских РСМД

Коммерсантъ06:20

Шойгу заявил о необходимости отслеживать развертывание США РСМД

РИА Новости04:03

Шойгу поручил военным отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами

Известия04:32

Минобороны РФ будет отслеживать развертывание ракет США

Российская газета04:20

Шойгу заявил о необходимости отслеживать развёртывание США РСМД

RT на русском05:03

Россия в 2020 году проведет глубокий анализ потенциальных военных угроз

Интерфакс04:00

Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами

ТАСС03:52
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Спорт

МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости 13:46
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 13:28
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Армия и оружие

Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17

Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
РИА Новости 08:05
Происшествия

Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

Московский Комсомолец 01:01
Экономика

Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Вести.Ru 11:09
Политика

СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
RT на русском 13:00
Политика

Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета

РБК 12:38
Происшествия

Шестиклассник устроил стрельбу в школе в Мексике

Ученик шестого класса в городе Торреон на севере Мексики пришел в школу с огнестрельным оружием и устроил стрельбу со смертельным исходом.
Lenta.ru 12:22
Шоу-бизнес

Вера Брежнева порадовала фанатов «небритым» фото

Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.
Московский Комсомолец 06:17
Общество

Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду

По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
REGNUM 06:41
Общество

Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки

Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
РБК 07:16
Единоборства

Боец MMA из США: многим американцам нравится Путин

Газета.Ru 12:50
Политика

Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму

RT на русском 11:18
Биатлон

Объявлены составы сборных России на биатлонные эстафеты в Оберхофе

Составы мужской и женской сборных России на эстафетные гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе обнародовал Международный союз биатлонистов.
Российская газета 13:33
Политика

США ужесточили санкции против Ирана

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Известия 11:29
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма

Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
РИА Новости 12:56
Авто

Ravon собирается выпустить конкурента Lada

Как считает местная пресса, вероятно, речь идёт о видоизменённом седане Chevrolet Onix – совершенно новой модели американской марки, которую в нынешнем году будут выпускать в Китае и Бразилии.
CarsWeek.ru 08 января в 12:51
Общество

Последняя запись погибшей украинской стюардессы растрогала Сеть

Последняя запись в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в катастрофе Boeing 737, растрогала Сеть.
МИР 24 05:57
Политика

Медведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
РИА Новости 07:10
Политика

FT узнала о планах Лондона наказать россиян за нарушения прав человека

Ограничительные меры будут введены за нарушение прав человека. Они включают в себя заморозку активов подозреваемых в Великобритании.
РБК 02:22
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Прокурор просил для обвиняемого 4,5 года колонии общего режима, штраф в 450 тысяч рублей и лишение воинского звания.
РИА Новости 08:02
Политика

Названы сроки передачи Сенату США решения по импичменту Трампа

Обвинительное заключение в адрес американского президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента будет передано Сенату на будущей неделе, сообщили 10 января в пресс-службе спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
REGNUM 13:02
Армия и оружие

WP: США планировали убийство еще одного иранского военачальника

Убийство главы иранского спецназа «Аль-Кудс» генерала Сулеймани могло быть частью ю более масштабной операции против Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает 10 января Washington Post со ссылкой на свои источники.
Красная весна 13:43
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
ТАСС Наука вчера в 21:24
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости 07:02
Общество

Чиновников обязали декларировать разделенное при разводе имущество

Министерство труда обновило методические рекомендации чиновникам по предоставлению сведений о доходах, расходах и имуществе в рамках декларационной кампании 2020 года (за отчетный 2019 год).
РБК 10:39
Шоу-бизнес

У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма

Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 04:12
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