Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuШойгу оценил систему подготовки офицеров в России

Шойгу добавил, что это вынудило министерство сделать ускоренный выпуск и и сократить учебу для курсантов на год. Кроме того, для офицеров был продлен предельный срок службы на 5-10 лет. "За счет этого удалось укомплектовать офицерские должности на 95%", - сказал Шойгу.
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с чего всё началось

Шойгу объявил о полном восстановлении системы подготовки офицеров в России

Система подготовки офицерского состава в России - как выпускников военных училищ, так и военных академий - в настоящее время полностью восстановлена, заявил в среду на заседании общественного совета при Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.
Интерфакс11:55

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Шойгу оценил систему подготовки офицеров в России

Газета.Ru13:51

Шойгу рассказал о преодолении критической ситуации в российской армии

URA.Ru12:49

Сергей Шойгу: Минобороны переходит на плановую подготовку офицеров

Российская газета12:37

Шойгу сообщил о возвращении к плановой подготовке российских офицеров

Известия12:37

Шойгу сообщил о полном восстановлении системы подготовки офицерского состава

Взгляд.ру12:36

Шойгу оценил ситуацию с подготовкой офицеров в России

RT на русском12:17

Шойгу: офицерские должности укомплектованы на 95%

REGNUM12:16
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В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
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Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы

Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
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«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби

Газета.Ru 14:12
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На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
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Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
ФАН 04:07
Политика

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских» интерьерах

РБК 13:34
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
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Политика

Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений

Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Lenta.ru 14:23
Политика

В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США

Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
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Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
РИА Новости 10:43
Армия и оружие

Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии

Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
Avia.pro 23 декабря в 17:37
Армия и оружие

Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
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Певица Нюша рассекретила имя маленькой дочки

Певица Нюша (Анна Шурочкина) впервые назвала имя своей маленькой дочки, а также позволила опубликовать ее фотоснимки.
Вечерняя Москва 22 декабря в 16:55
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В Севастополе встретили первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга

Сегодня, 25 декабря, в Севастополь прибыл первый пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, прошедший по мосту через Керченский пролив.
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В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru 12:09
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В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

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В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

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Умер легендарный генерал Махмут Гареев

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Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале

Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Газета.Ru 13:51
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СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

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Стало известно о расставании Пелагеи с мужем

В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
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СРОЧНО: на Донбассе нанесён удар по колонне ВСУ, уничтожена техника

Каратели понесли потери на Донбассе: был уничтожен «Урал» и ранен «ВСУшник».
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Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации.
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Галкин прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации

Телеведущий Максим Галкин рассказал, откуда пошли слухи о его гомосексуальности.
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