Армия и оружие
Газета.RuШойгу оценил систему подготовки офицеров в России
Шойгу добавил, что это вынудило министерство сделать ускоренный выпуск и и сократить учебу для курсантов на год. Кроме того, для офицеров был продлен предельный срок службы на 5-10 лет. "За счет этого удалось укомплектовать офицерские должности на 95%", - сказал Шойгу.
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с чего всё началось
Система подготовки офицерского состава в России - как выпускников военных училищ, так и военных академий - в настоящее время полностью восстановлена, заявил в среду на заседании общественного совета при Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.Интерфакс11:55
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