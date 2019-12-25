Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuШойгу оценил систему подготовки офицеров в России

Шойгу добавил, что это вынудило министерство сделать ускоренный выпуск и и сократить учебу для курсантов на год. Кроме того, для офицеров был продлен предельный срок службы на 5-10 лет. "За счет этого удалось укомплектовать офицерские должности на 95%", - сказал Шойгу.
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с чего всё началось

Шойгу объявил о полном восстановлении системы подготовки офицеров в России

Система подготовки офицерского состава в России - как выпускников военных училищ, так и военных академий - в настоящее время полностью восстановлена, заявил в среду на заседании общественного совета при Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.
Интерфакс11:55

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Шойгу оценил систему подготовки офицеров в России

Газета.Ru13:51

Сергей Шойгу: Минобороны переходит на плановую подготовку офицеров

Российская газета12:37

Шойгу сообщил о возвращении к плановой подготовке российских офицеров

Известия12:37

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URA.Ru12:49

Шойгу сообщил о полном восстановлении системы подготовки офицерского состава

Взгляд.ру12:36

Шойгу оценил ситуацию с подготовкой офицеров в России

RT на русском12:17

Шойгу: офицерские должности укомплектованы на 95%

REGNUM12:16
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