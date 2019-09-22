Политика
ИзвестияШойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу оценил возможность прямого военного столкновения между армиями России и Украины. Свой прогноз он дал в интервью газете «Московский комсомолец», опубликованном в воскресенье, 22 сентября.
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Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельТелеканал 360° 02:27
с чего всё началось
— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.Московский Комсомолец02:00
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Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
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Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета 20 сентября в 10:38
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Премьер-министр Албании Эди Рама отменил свою поездку в Нью-Йорк из-за нескольких землетрясений в стране.
RT на русском вчера в 17:15
Транспорт
Более 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах отменили и задержали более 40 рейсов.
Газета.Ru вчера в 17:40
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Мультфильм «Маша и Медведь» показали в кинотеатрах Великобритании
Газета.Ru 20 сентября в 14:39
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Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»
Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
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Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой
"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02
Армия и оружие
Шойгу допустил отмену призыва в армию
Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны.
Газета.Ru 04:42
Политика
Байден жаждет расследования возможного давления Трампа на Зеленского
Кандидат на пост американского президента Джо Байден заявил, что необходимо срочно провести расследование в отношении главы государства Дональда Трампа и узнать о его разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 00:27
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Спорт
ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ
Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
Газета.Ru 05:20
Политика
Пушков объяснил трудность отправки Порошенко в тюрьму
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что новой власти не удастся отправить его в тюрьму.
Известия 04:47
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM 20 сентября в 04:42
Здоровье
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В индийском городе Тонке 24-летняя женщина родила ребенка с семью конечностями. У новорожденной девочки оказалось четыре руки и три ноги.
Российская газета 04:20
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru вчера в 22:00
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Политика
Украина воздержится от участия в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Политическая Экспертиза вчера в 05:25
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Врачи назвали необходимое количество шагов в день
Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5-7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
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Спорт
Российские гимнастки завоевали золото в групповых упражнениях на ЧМ
RT на русском вчера в 10:40
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК вчера в 03:00
Армия и оружие
Эр-Рияд расценит нападение Ирана на нефтяные объекты как «акт войны»
Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в связи с атаками на саудовские нефтяные объекты заявил, что если нападение на них было произведено с территории Ирана, королевство расценит его как "акт войны".
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РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина в РПЛ
Газета.Ru 02:23
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Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях
Сбербанк понизил ставки по ряду депозитных продуктов и запустил промо-вклад с повышенной ставкой, следует из материалов банка.
ТАСС 19 сентября в 06:41