— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.

с чего всё началось

Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету.

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу оценил возможность прямого военного столкновения между армиями России и Украины. Свой прогноз он дал в интервью газете «Московский комсомолец», опубликованном в воскресенье, 22 сентября.

Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Происшествия Пилот севшего в кукурузном поле самолета вернулся к полетам Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, вернулся к полетам.

Происшествия Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).

Общество В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.

Экономика Новостройки перестали дорожать Новостройки перестали дорожать Снижение спроса и рост предложения на первичную недвижимость, последовавшие за переходом на проектное финансирование, вынудили девелоперов повременить с осенним повышением цен.

Происшествия Премьер Албании отменил визит в США из-за землетрясений Премьер-министр Албании Эди Рама отменил свою поездку в Нью-Йорк из-за нескольких землетрясений в стране.

Политика Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы» Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.

Шоу-бизнес Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой "Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.

Армия и оружие Шойгу допустил отмену призыва в армию Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны.

Политика Байден жаждет расследования возможного давления Трампа на Зеленского Кандидат на пост американского президента Джо Байден заявил, что необходимо срочно провести расследование в отношении главы государства Дональда Трампа и узнать о его разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Армия и оружие NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми» Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.

Спорт ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.

Политика Пушков объяснил трудность отправки Порошенко в тюрьму Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что новой власти не удастся отправить его в тюрьму.

Здоровье В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками В индийском городе Тонке 24-летняя женщина родила ребенка с семью конечностями. У новорожденной девочки оказалось четыре руки и три ноги.

Армия и оружие Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Футбол Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.

Политика Украина воздержится от участия в сессии ПАСЕ Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Здоровье Врачи назвали необходимое количество шагов в день Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5-7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Финансы Российские банки на треть сократили запасы валюты Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Армия и оружие Эр-Рияд расценит нападение Ирана на нефтяные объекты как «акт войны» Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в связи с атаками на саудовские нефтяные объекты заявил, что если нападение на них было произведено с территории Ирана, королевство расценит его как "акт войны".