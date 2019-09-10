Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ответили на слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил о том, что «мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна».

Лавров и Шойгу ответили на слова главы Пентагона о поведении России

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