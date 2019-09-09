Политика
Газета.RuШойгу и Лавров ответили главе Пентагона
Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru. Лавров пояснил, что если России и нужно вести себя как "нормальная страна", то точно не как США.
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с чего всё началось
Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».RT на русском08:08
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 17:09, Вашингтон
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 17:09, Вашингтон
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Автобус с туристами обстреляли в центре Афин
В Афинах обстреляли туристический автобус. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщают местные СМИ.
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Скандал в онкоцентре им. Блохина: почему врачам мешают лечить детей
Уволиться угрожают медики одного из важнейших для всей России лечебных учреждений — онкологического центра имени Блохина.
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Футболисты сборной России победили Казахстан в отборе Евро-2020
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Иванюк стал вторым в прыжках в высоту во встрече сборных Европы и США
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Lenta.ru 00:25
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По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
Дни24 вчера в 10:37
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ 15:36
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Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.
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Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.
Дни24 11:00
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Останки умершего 43 года назад альпиниста нашли во Французских Альпах
Останки человека, предположительно, пропавшего 43 года назад, обнаружили сотрудники полицейской горноспасательной службы во Французских Альпах.
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Происшествия
Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека
Накануне сотрудникам Береговой охраны США удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды перевернувшегося судна, перевозившего автомашины, напоминает ТАСС.
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Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
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Ведомости 10:34
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать, кто вошел в список граждан, участвовавших в обмене с Украиной.
Коммерсантъ 07:29
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
В День красоты, который отмечается 9 сентября, туристический сайт о путешествиях по России опубликовал рейтинг городов страны, где живут самые красивые девушки.
Газета.Ru 13:25
Политика
Москва и Киев ведут переговоры о следующем обмене заключёнными
Москва и Киев ведут переговоры по второму этапу взаимного обмена удерживаемыми лицами.
REGNUM 16:31
Футбол
Дуглас Коста опроверг слухи о переговорах с «Манчестер Юнайтед»
Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста опроверг сообщения, связывающие его с интересом «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.
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Этим летом хавбек «Тоттенхэм» Кристиан Эриксен сообщил о желании перейти в мадридский «Реал».
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Сборная Германии обыграла Северную Ирландию в матче отбора Евро-2020
Сборная Германии обыграла команду Северной Ирландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:48
Экономика
Минфин рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Министерство финансов готовит законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений.
Народные новости 07 сентября в 10:14
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru 15:17
Политика
Лавров на встрече с Вышинским пошутил об «авторитете»
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским пошутил, что его «авторитет» поднялся, когда он поздравил журналиста с днём рождения.
RT на русском 11:02
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Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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