Политика

Газета.RuГазета.RuШойгу и Лавров ответили главе Пентагона

Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru. Лавров пояснил, что если России и нужно вести себя как "нормальная страна", то точно не как США.
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с чего всё началось

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».
RT на русском08:08

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Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

RT на русском08:08

В России ответили на призыв главы Пентагона быть «нормальной страной»

РИА Новости13:10

Лавров ответил на призыв Пентагона к России вести себя как «нормальная страна»

ТАСС09:07

Шойгу ответил главе Пентагона: «Побудем пока ненормальными»

URA.Ru08:51

Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными

Коммерсантъ09:13

Разговоры о нормальности

Российская газета16:06

Россия ответила США на призыв быть нормальной страной

Lenta.ru09:26
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 17:09, Вашингтон

Лавров прочел нотацию главе Пентагона

Вести.UZ09:39
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 17:09, Вашингтон
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Политика

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