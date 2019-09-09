Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».

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Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru. Лавров пояснил, что если России и нужно вести себя как "нормальная страна", то точно не как США.

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