Политика

КоммерсантъКоммерсантъШойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными

«Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»). Господин Макрон встретился с президентом России Владимиром Путиным 19 августа.
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с чего всё началось

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».
RT на русском08:08

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Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

RT на русском08:08

В России ответили на призыв главы Пентагона быть «нормальной страной»

РИА Новости13:10

Лавров ответил на призыв Пентагона к России вести себя как «нормальная страна»

ТАСС09:07

Шойгу ответил главе Пентагона: «Побудем пока ненормальными»

URA.Ru08:51

Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными

Коммерсантъ09:13

Россия ответила США на призыв быть нормальной страной

Lenta.ru09:26

«Пока побудем ненормальными»: Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона Марку Эсперу

Дождь09:32
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 14:05, Вашингтон

Лавров прочел нотацию главе Пентагона

Вести.UZ09:39
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 14:05, Вашингтон
Происшествия

20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве

Вести.Ru 05:20
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Авто

Российский авторынок в августе показал неплохие результаты

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Политика

Южная Осетия закрыла границу с Грузией

О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Музыка

В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

Коммерсантъ 13:00
Политика

США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа

США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Происшествия

В Германии 13 авиапассажиров пострадали из-за турбулентности

В Германии 13 человек пострадали на борту самолета Eurowings из-за турбулентности.
Москва 24 13:48
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Происшествия

Суд арестовал напавшего на Памфилову

ТАСС 12:18
Политика

Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте.
Интерфакс 12:58
Происшествия

В ДТП в Пензенской области погибли три человека

По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Происшествия

Увеличилось число погибших из-за шторма в Крыму

Число погибших во время шторма в Крыму увеличилось до шести человек, сообщили в пресс-службе МЧС России по республике.
Lenta.ru 05:58
Экономика

Суд разрешил беглому банкиру заплатить €246 000 за аренду квартиры

Высокий суд Лондона разрешил экс-совладельцу Внешпромбанка Георгию Беджамову потратить €246 000 (около 18 млн руб.)* на аренду квартиры в Монако.
Право.ру 09:55
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Политика

Пушков отреагировал на слова Катамадзе о любви к россиянам

По мнению российского сенатора, грузинская певица соскучилась по гонорарам Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова грузинской певицы Нино Катамадзе о любви к россиянам.
Аргументы и Факты вчера в 18:39
Здоровье

Жительница Бразилии стала суррогатной матерью для сына-гея

45-летняя женщина из бразильского города Сан-Паулу решила исполнить давнюю мечту сына-гея стать отцом и родила для него двойню.
News.ru 08:22
Армия и оружие

ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").
ТАСС 13:00
Игры

Дебютный трейлер Resident Evil: Project Resistance

Capcom опубликовала дебютный трейлер новой игры из серии Resident Evil под названием Project Resistance.
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 13:10
Политика

Болтон высказался об обмене заключёнными между Россией и Украиной

Советник президента Трампа по Нацбезопасности США Джон Болтон прокомментировал обмен заключёнными, который состоялся между Россией и Украиной.
Южный Федеральный 03:55
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
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Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи

Уже не менее 18 женщин приняли участие в флешмобе, выложив свои фотографии в папахах.
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Экономика

В России увеличат детские пособия

Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Футбол

Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
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Авто

Показаны дебютные рендеры новой Kia Optima

Пока новая KIA Optima проходит тесты и готовится к премьере, публика визуализирует и представляет седан в деталях.
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Происшествия

Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34

Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Lenta.ru 09:18
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В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
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Происшествия

В Петербурге совершено нападение на сотрудника ДПС

Нападение совершено на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге при попытке проверить документы.
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Футбол

Болельщики «Уфы» выбрали лучшего футболиста команды в августе

Болельщики признали полузащитника «Уфы» Николая Гиоргобиани лучшим игроком команды в августе.
Sportbox.RU 10:45
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Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести

По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
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