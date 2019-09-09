Политика

КоммерсантъКоммерсантъШойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными

«Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»). Господин Макрон встретился с президентом России Владимиром Путиным 19 августа.
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с чего всё началось

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».
RT на русском08:08

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Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

RT на русском08:08

В России ответили на призыв главы Пентагона быть «нормальной страной»

РИА Новости13:10

Лавров ответил на призыв Пентагона к России вести себя как «нормальная страна»

ТАСС09:07

Шойгу ответил главе Пентагона: «Побудем пока ненормальными»

URA.Ru08:51

Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными

Коммерсантъ09:13

Россия ответила США на призыв быть нормальной страной

Lenta.ru09:26

«Пока побудем ненормальными»: Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона Марку Эсперу

Дождь09:32
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Лавров прочел нотацию главе Пентагона

Вести.UZ09:39
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Хоккей

Нападающий «Нью-Джерси» Заха может стать игроком омского «Авангарда»

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Избранница Доронина впервые прокомментировала вторую беременность

Возлюбленная миллиардера Владислава Доронина недавно рассекретила свою вторую беременность.
Телепрограмма 14:11
Политика

Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной

Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК 13:48
Происшествия

17 человек задержали на режимном объекте «Роскосмоса»

Служба безопасности задержала в общей сложности 17 человек, пытавшихся проникнуть на территорию режимного объекта госкорпорации «Роскосмос».
Алтайская правда вчера в 22:18
Авто

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«G V12 900» является одним из самых роскошных внедорожников, которые когда-либо видел автомобильный мир, в комплекте с 6,3-литровым V12 с турбонаддувом, выдающим 888 л.с. В то время как массивный двигатель выдает огромный пиковый крутящий момент в 1500 Нм, соответствующий мощному Bugatti Veyron Super Sport, он фактически ограничен «всего» 1200 Нм.
SpeedMe 07:00
Армия и оружие

Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд

Россия и Алжир подписали контракты на закупку многофункциональных тяжелых истребителей Су-30МКИ(А) и средних МиГ-29М/М2 в ходе проходившего в конце августа в подмосковном Жуковском авиасалона МАКС-2019, сообщил авторитетный алжирский блог MenaDefense.
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Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Российская газета 09:18
Происшествия

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Экономика

Минфин предложил новую систему пенсионных накоплений

Минфин России разработал законопроект о новой системе пенсионных накоплений, рабочее название документа — «о гарантированном пенсионном продукте», сообщила пресс-служба министерства.
Rambler News Service 06 сентября в 15:06
Политика

В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Происшествия

Тысячи пострадавших в теракте 11 сентября заболели раком

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Наука

Древний континент обнаружили под современной Европой

Ученые выяснили, что образовавшийся почти четверть миллиарда лет назад континент сейчас буквально находится под Европой.
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Происшествия

Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре

Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
Известия 05:44
Политика

Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru вчера в 19:01
Экономика

Тюменский нефтегазовый форум пройдёт 17 — 19 сентября

Тюменский нефтегазовый форум будет проходить с 17 по 19 сентября в столице региона, сообщает kp.ru.
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Политика

Южная Осетия закрыла границу с Грузией

О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
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Политика

Все действующие губернаторы побеждают на выборах в своих регионах

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Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru 13:25
Происшествия

На Украине взорвалась колонна военной техники

Lenta.ru 10:43
Здоровье

В России выросли цены на жизненно необходимые препараты

«По итогам 8 месяцев 2019 года уровень розничных цен амбулаторного сегмента на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, повысился на 3,8%», – говорится в сообщении.
ФедералПресс 15:26
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Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Общество

Кардиологи назвали основные риски возникновения инфарктов

Ранее в сентябре шведские ученые назвали признаки повышенного риска инфаркта.
Известия 12:38
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Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Происшествия

Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

REGNUM 01:14
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Кардиолог рассказала, кому нужно провериться на атеросклероз

Кардиолог Анна Солощенко утверждает, что определенной категории людей нужно обязательно проходить обследование, которое поможет определить, насколько высок у них риск развития атеросклероза.
Медпульс 02:48
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар на востоке Сирии

ANNA-News 05:11
Общество

Каким знакам Зодиака везёт в лотерею: счастливые дни и цифры

Гороскоп может помочь вам узнать, какой ваш счастливый день и какие цифры могут принести вам удачу.
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Космос

Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы

Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
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Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

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