Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Сегодня армия России вернула себе уважение — и со стороны друзей, и со стороны потенциальных и реальных врагов. Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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Общество

В РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом.
Газета.Ru 07:29
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле самолета вернулся к полетам

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, вернулся к полетам.
Lenta.ru 05:23
Кино

Сталлоне рассказал, кто до него претендовал на роль Рэмбо

Актёр Сильвестр Сталлоне признался, что был только восьмым претендентом на главную роль в фильме «Рэмбо: Первая кровь».
News.ru 05:00
Политика

Bloomberg узнал о планах Путина одобрить Парижское соглашение по климату

Как отмечает Bloomberg, точка зрения Путина близка к мнению американского президента Дональда Трампа — в 2017 году он объявил о выходе США из соглашения, объяснив это тем, что оно неудобно для бизнеса.
РБК 08:01
Происшествия

14-летняя теннисистка из Абхазии, пропавшая в Москве, нашлась

Эхо Москвы вчера в 15:58
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с маршруткой под Одессой

В Одесской области на Украине в результате столкновения маршрутки и фуры, по предварительным данным, погибли девять человек, двое получили травмы.
Ридус вчера в 10:17
Здоровье

В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами

В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 06:12
Шоу-бизнес

Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой

"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02
Происшествия

Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru вчера в 10:30
Общество

Со вторника москвичей ждет ясная погода

Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Политика

Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» несуществующей

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера», которая предполагает введение особого порядка самоуправления в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, не существует в природе.
Известия 06:42
Футбол

РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина в РПЛ

Газета.Ru 02:23
Происшествия

Трое жителей Омска пострадали в перестрелке возле кафе

Трое жителей Омска получили огнестрельные ранения после конфликта с двумя неизвестными возле местного кафе, сообщает областное управление МВД в воскресенье, 22 сентября.
Известия 07:55
Армия и оружие

Минобороны показало кадры стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море

Министерство обороны России показало кадры стрельб из зенитных ракетных комплексов «Кинжал», которые прошли в рамках учений сил Северного флота в Баренцевом море.
RT на русском 07:40
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию

Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Происшествия

Подполковник МВД покончил с собой под Белгородом

Телеграм-канал «Белгород №1» отмечает, что погибший сотрудник был начальником тыла ОМВД по Яковлевскому городскому округу.
Lenta.ru 06:54
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Футбол

Крыховяк признан лучшим игроком матча «Оренбург» — «Локомотив»

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой «Локомотива» — 3:2. Премия «Лучший игрок матча» вручается после каждой игры чемпионата России, а лауреаты совместно выбираются РПЛ и телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Матч ТВ 06:48
Происшествия

Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков

Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 03:49
Автоспорт

Квят стал 16-м на квалификации Гран-при Сингапура

Пилот «Формулы-1» команды «Торо Россо» россиянин Даниил Квят стал шестнадцатым в квалификации Гран-при Сингапура.
МК-Спорт вчера в 10:39
Гаджеты

Фотоаппарат Fujifilm X-Pro3 получит скрытый дисплей

Компания Fujifilm на мероприятии X Summit в Токио (Япония) приоткрыла завесу тайны над новым фотоаппаратом, который выйдет на коммерческий рынок под именем X-Pro3.
3DNews 07:28
Общество

Муфтий заявил о росте числа мусульман в Москве до трех миллионов

Глава Совета муфтиев России заявил, что число мусульман в Москве увеличилось с 1997 года от 300-400 тысяч человек до трех-четырех миллионов.
Московский Комсомолец 20 сентября в 14:10
Армия и оружие

Шойгу назвал главную угрозу для России

Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.
РИА Новости 02:41
Путешествия

Выяснилось, чем российские туристы отличаются от иностранных

Почти 90% российских путешественников называют важной причиной для туризма возможность расслабиться, сообщает Booking.com.
РИА Новости 07:47
Шоу-бизнес

Майли Сайрус и Кейтлин Картер расстались

26-летняя Майли Сайрус недавно шокировала фанатов, разорвав помолвку с Лиамом Хемсвортом, а затем и вовсе отправила их в нокаут: отношений с 31-летней Кейтлин Картер от эпатажной певицы точно никто не ожидал.
Super.ru 04:27
Футбол

Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол

Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Происшествия

Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции

Автобус, в котором находились туристы из России, перевернулся в турецкой Анталье.
BFM.ru вчера в 12:14
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Шоу-бизнес

Наташа Королёва занимается йогой в бикини перед камерой

Вроде ничего необычного, но йогой Наташа занимается в бикини, демонстрируя внушительный бюст и мягкий живот.
Uznayvse.ru вчера в 13:21
Здоровье

Врачи назвали необходимое количество шагов в день

Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Известия 06:18
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Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Лос Анджелес Кингз». Ковальчук - воспитанник московского «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году, а затем в течение двух сезонов играл за команду в Высшей лиге. На драфте НХЛ 2001 выбран в первом раунде под общим 1-м номером клубом «Атланта Трэшерз». Был игроком «Атланты» на протяжении следующих девяти лет, пока в феврале 2010 года не был обменян в «Нью-Джерси Девилз»...
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