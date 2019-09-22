Политика

ВедомостиВедомостиШойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону.
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с чего всё началось

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.
Московский Комсомолец02:00

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Шойгу ответил Кудрину на «надуманные тезисы» об оборонном бюджете

РБК07:39

Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону

Ведомости06:00

Шойгу словами из Жванецкого ответил на жалобы Кудрина по бюджету армии

РЕН ТВ02:37

Сергей Шойгу в ответ Кудрину процитировал Жванецкого

Московский Комсомолец05:19

Шойгу назвал «стенания» Кудрина о раздутом оборонном бюджете надуманными

Коммерсантъ05:17

Шойгу ответил на слова Кудрина о «раздутом» оборонном бюджете: «Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел»

БИЗНЕС Online02:42

Шойгу ответил на жалобы Кудрина по бюджету армии фразами Жванецкого

Газета.Ru05:31
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РФС отказался регистрировать Кокорина для участия в РПЛ

Профиль 20 сентября в 14:42
Армия и оружие

В Иране продемонстрировали баллистическую ракету с новой боеголовкой

В Иране во время парада продемонстрировали новую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой, сообщает агентство Fars.
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Шоу-бизнес

СМИ назвали размер пенсий российских артистов

Газета.Ru вчера в 21:58
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В Москве неизвестный украл у безработного BMW за 8,5 млн руб

По данным ТАСС и АГН «Москва», из автосалона украли BMW X7, продажи которого стартовали в марте. Сумма ущерба составила 9 млн руб.
РБК 08:14
Общество

Со вторника москвичей ждет ясная погода

Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о тюрьме

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко, который выразил уверенность, что его не посадят в тюрьму.
RT на русском 08:21
Политика

Никакой «формулы Штайнмайера» не существует — Порошенко

Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что нет на самом деле никакой «формулы Штайнмайера» по урегулированию порядка проведения выборов в Донбассе.
REGNUM 09:14
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» провели успешный пуск ракеты «Искандер-М»

В рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" расчет ракетчиков оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" произвел успешных запуск крылатой ракеты на военном полигоне в Оренбургской области, а также выполнил все необходимые действия по подготовке комплекса к ведению боя.
Капитал страны 20 сентября в 02:18
Происшествия

В Саратове нашли тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями

РИА Новости 09:17
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с маршруткой под Одессой

В Одесской области на Украине в результате столкновения маршрутки и фуры, по предварительным данным, погибли девять человек, двое получили травмы.
Ридус вчера в 10:17
Путешествия

Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
Религия

21 сентября Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября Русская Православная Церковь празднует первый из двунадесятых праздников — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Екатеринбург в интернете вчера в 04:00
Происшествия

Гражданин РФ погиб в Таиланде в результате падения с высоты

REGNUM 07:26
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Шоу-бизнес

Пышнотелая внучка Михаила Боярского изнуряла себя диетами

В ход шло буквально все, что только могла придумать Боярская, в том числе и изнуряющие организм и психику диеты.
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Общество

В РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом.
Газета.Ru 07:29
Общество

В Московской области выпал снег с градом и дождем

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«Нью-Джерси» переиграл «Айлендерс» с голом Гусева

Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» переиграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в предсезонном матче.
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Физики научились охлаждать отрицательные ионы

Немецкие физики за две минуты охладили облако отрицательных ионов кислорода от 13000 до 3800 кельвин, отсеивая «горячие» ионы с помощью лазера.
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В работе мобильного банка ВТБ произошел сбой

В ВТБ заявили РБК, что «наблюдаются проблемы в работе мобильного банка».
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Интернет

Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль

Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
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Происшествия

Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков

Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
РИА Новости 03:40
Общество

Тайфун «Тапа» приближается к Приморью

МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с приближением к побережью Приморского края тайфуна "Тапа".
Газета.Ru вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Дочь Игоря Николаева получила новое имя

Трехлетняя дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой уже давно демонстрирует врожденную артистичность.
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Игры

Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр в Steam

Возможно в будущем пользователи все-таки смогут перепродавать цифровые копии игр.
Astera 20 сентября в 12:46
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В Московском марафоне приняли участие более 30 тысяч человек

30 тысяч участников из 85 стран: как пройдет седьмой Московский марафон В 2018 году Московский марафон стал квалификационным забегом перед чемпионатом мира по марафону в возрастных группах.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 08:36
Армия и оружие

Украинский генерал указал на признаки окончания войны в Донбассе

Украинские власти в свою очередь выдали России главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, бывшего военнослужащего самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого называют ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе «Боинга», и еще 33 человек.
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Три человека пострадали в перестрелке возле кафе в Омске

По предварительным данным полиции, между пострадавшими и двумя неизвестными возле кафе на улице Окружная дорога произошел конфликт, который закончился стрельбой.
Газета.Ru 08:50
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Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол

Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Авто

Названы самые популярные лизинговые автомобили в России

Tvoe-avto.com вчера в 02:26
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