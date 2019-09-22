Политика
Газета.RuШойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр дал совет "не тратить меньше, а зарабатывать больше". Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
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с чего всё началось
— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.Московский Комсомолец02:00
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Политика
В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф (Демократическая партия) заявил CNN, что, если давление президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.
РБК 11:36
Армия и оружие
Шойгу назвал главную угрозу для России
Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.
РИА Новости 02:41
Футбол
Дубль Льоренте помог «Наполи» разгромить «Лечче» в Серии А
RT на русском 11:31
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК 09:37
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Происшествия
Более ста человек пострадали при землетрясении в Албании
Двойное землетрясение в Албании и продолжающиеся толчки привели к ранениям у 105 человек, передает портал издания Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
РИА Новости 07:22
Технологии
ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя
Ранее 20 сентября «Прайм» сообщало, что у некоторых клиентов банка возникли затруднения со входом в мобильный банк «ВТБ Онлайн».
Банки.ру 20 сентября в 12:32
Космос
Ученые NASA: Древняя Венера могла быть обитаема
Новые технологии компьютерного моделирования навели ученых на мысли о том, что планета Венера всего 700 миллионов лет тому назад могла быть обитаемой.
Дни24 12:09
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Политика
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru 12:01
Армия и оружие
Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
ТАСС вчера в 21:37
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: Нужно прогрессировать быстрее
F1news.ru 11:07
Спорт
WADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Известия 12:19
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Дочери Игоря Николаева «дали новое имя»
Юлия Проскурякова дала своей дочери артистический псевдоним: "принцесса Ильяна-Вероника".
Дни24 12:39
Политика
Independent: власти Китая уничтожают мечети и минареты
Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily 09:58
Гаджеты
Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google
В связи с отсутствием сервисов от американской компании в Huawei приняли решение не продавать Mate 30 и Mate 30 Pro на территории ЕС.
Astera вчера в 03:08
Футбол
Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»
В матче шестого тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм" обыграл "Манчестер Юнайтед".
Вести.Ru 11:00
Наука
Супергидрофобный материал сохранил свойства даже после тысячи сгибаний
Ученые из Японии создали новый материал, сочетающий в себе уникальные гидрофобные свойства и возможность выдерживать многократную деформацию.
Волга-Медиа 20 сентября в 13:30
Спорт
Российские гимнастки завоевали золото в групповых упражнениях на ЧМ
RT на русском вчера в 10:40
Политика
Посольство РФ заявило о неподсудности России британским судам
Со ссылкой на адвоката Роули издание проинформировало, что он планирует подать на Россию в суд, рассчитывая на компенсацию в £1 млн (около $1,25 млн).
ТАСС 10:36
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Политика
Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп рассказал, что одной из тем его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским стала борьба с коррупцией, в которой замешаны американские граждане.
Lenta.ru 10:36
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36