Политика
Газета.RuШойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр дал совет "не тратить меньше, а зарабатывать больше". Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
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с чего всё началось
— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.Московский Комсомолец02:00
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Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
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Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
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Китай обнаружил у российских ракет для С-400 неожиданное свойство
Информационное издание «Sina» сообщает о том, что китайские военные пришли в неописуемый восторг, неожиданно открыв для себя уникальные свойства российских зенитных ракет 9М96 и 48Н6, которые, как оказалось, обладают гарантийным сроком годности вдвое большим, чем у всех известных на сегодняшний день ракет, находящихся на вооружении КНР.
Avia.pro 09:30
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В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.
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Online47.ru 16:05
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК 09:37
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Названы продлевающие жизнь продукты
Газета.Ru 14:13
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Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Политика
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.
РИА Новости 10:41
Происшествия
На стоянке в Деснянском районе Киева горят девять автоцистерн
Как уточняется, пожар вспыхнул на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3. В настоящее время горят девять автоцистерн, произошел разлив горючего на площади 500 квадратных метров.
Вести.Ru 16:58
Авто
«Копейку» с турбомотором от «Лянчи» выставили на продажу в Литве
Взяв за основу старый ВАЗ-2101, Миндаугас полностью заменил "начинку" машины.
Wroom.ru вчера в 16:01
Кино
Новый фильм с Уиллом Смитом произвел фурор среди первых зрителей
Экономика сегодня вчера в 03:12
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 14:58
Здоровье
Врачи назвали необходимое количество шагов в день
Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Известия 06:18
Политика
Великобритания пообещала еще больше санкций после выхода из ЕС
Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта текущего года, однако британские политики не смогли прийти к компромиссу по сделке, что привело к правительственному кризису и отставке Терезы Мэй с поста премьер-министра.
Lenta.ru 11:40
Футбол
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Как стало известно «Чемпионату», в случае отставки Дмитрия Хохлова руководство «Динамо» с большой долей вероятности пригласит на пост главного тренера Михаила Галактионова.
Чемпионат 15:24
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Спрос на новые iPhone в России вырос в несколько раз
Новые iPhone, российские продажи которых стартовали в минувшую пятницу, вызвали повышенный интерес у российских потребителей, сообщили RNS представители ритейлеров и операторов, подводя итоги первого уикенда продаж.
Rambler News Service 15:02
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Физики из Китая и Канады построили простой, но эффективный «диод» для микроволн, который свободно пропускает волны в одном направлении и в тысячу раз ослабляет обратные волны.
N+1 19 сентября в 10:17
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Финансы
Сбербанк оценил объемы выдачи образовательных кредитов по госпрограмме
Получить кредит в рамках госпрограммы «Образовательный кредит с государственной поддержкой» может любой гражданин России с 14 лет.
Давыдов.Индекс 08:01
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Футбол
«Интер» победил «Милан» и вышел на 1-е место в чемпионате Италии
Sport24.ru вчера в 16:47
Происшествия
Российский турист утонул на Кипре
В Средиземном море у восточного побережья Кипра утонул пожилой турист из России.
Известия 15:56
Наука
Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер
Piter.tv вчера в 08:12