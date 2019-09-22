Политика

Газета.RuГазета.RuШойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону

Министр дал совет "не тратить меньше, а зарабатывать больше". Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
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с чего всё началось

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.
Московский Комсомолец02:00

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Кудрин считает разумными расходы на оборону в РФ

Коммерсантъ15:28

Кудрин после интервью Шойгу назвал разумными расходы на оборону

РБК14:56

Шойгу словами из Жванецкого ответил на жалобы Кудрина по бюджету армии

РЕН ТВ02:37

Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону

Ведомости06:00

Сергей Шойгу в ответ Кудрину процитировал Жванецкого

Московский Комсомолец05:19

Шойгу ответил на слова Кудрина о «раздутом» оборонном бюджете: «Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел»

БИЗНЕС Online02:42

Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону

Газета.Ru10:16
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Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
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Comedy Club сняли пародию на «Эхо Москвы»

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Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

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В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками

В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.
Известия вчера в 20:20
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Всего на прошедшем турнире Россия завоевала восемь золотых медалей из девяти возможных, а также две серебряные и три бронзовые награды.
Online47.ru 16:05
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В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»

В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
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Названы продлевающие жизнь продукты

Газета.Ru 14:13
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Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны

Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Политика

Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой

Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.
РИА Новости 10:41
Происшествия

На стоянке в Деснянском районе Киева горят девять автоцистерн

Как уточняется, пожар вспыхнул на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3. В настоящее время горят девять автоцистерн, произошел разлив горючего на площади 500 квадратных метров.
Вести.Ru 16:58
Происшествия

Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде

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«Копейку» с турбомотором от «Лянчи» выставили на продажу в Литве

Взяв за основу старый ВАЗ-2101, Миндаугас полностью заменил "начинку" машины.
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Новый фильм с Уиллом Смитом произвел фурор среди первых зрителей

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Происшествия

Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании

"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 14:58
Здоровье

Врачи назвали необходимое количество шагов в день

Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
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Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»

Вести.Ru 11:00
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Великобритания пообещала еще больше санкций после выхода из ЕС

Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта текущего года, однако британские политики не смогли прийти к компромиссу по сделке, что привело к правительственному кризису и отставке Терезы Мэй с поста премьер-министра.
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В случае отставки Хохлова «Динамо» попробует пригласить Галактионова

Как стало известно «Чемпионату», в случае отставки Дмитрия Хохлова руководство «Динамо» с большой долей вероятности пригласит на пост главного тренера Михаила Галактионова.
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Спрос на новые iPhone в России вырос в несколько раз

Новые iPhone, российские продажи которых стартовали в минувшую пятницу, вызвали повышенный интерес у российских потребителей, сообщили RNS представители ритейлеров и операторов, подводя итоги первого уикенда продаж.
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По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.
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Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

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В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Таллина

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Сбербанк оценил объемы выдачи образовательных кредитов по госпрограмме

Получить кредит в рамках госпрограммы «Образовательный кредит с государственной поддержкой» может любой гражданин России с 14 лет.
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В России предлагают ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
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«Интер» победил «Милан» и вышел на 1-е место в чемпионате Италии

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В Средиземном море у восточного побережья Кипра утонул пожилой турист из России.
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