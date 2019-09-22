— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.

с чего всё началось

Министр дал совет "не тратить меньше, а зарабатывать больше". Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.

Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Происшествия Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.

Армия и оружие Китай обнаружил у российских ракет для С-400 неожиданное свойство Информационное издание «Sina» сообщает о том, что китайские военные пришли в неописуемый восторг, неожиданно открыв для себя уникальные свойства российских зенитных ракет 9М96 и 48Н6, которые, как оказалось, обладают гарантийным сроком годности вдвое большим, чем у всех известных на сегодняшний день ракет, находящихся на вооружении КНР.

Здоровье В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.

Спорт Российские гимнастки завоевали 8 золотых медалей на Чемпионате мира Всего на прошедшем турнире Россия завоевала восемь золотых медалей из девяти возможных, а также две серебряные и три бронзовые награды.

Общество В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес» В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.

Космос Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.

Политика Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.

Происшествия На стоянке в Деснянском районе Киева горят девять автоцистерн Как уточняется, пожар вспыхнул на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3. В настоящее время горят девять автоцистерн, произошел разлив горючего на площади 500 квадратных метров.

Происшествия Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании "Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.

Здоровье Врачи назвали необходимое количество шагов в день Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Политика Великобритания пообещала еще больше санкций после выхода из ЕС Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта текущего года, однако британские политики не смогли прийти к компромиссу по сделке, что привело к правительственному кризису и отставке Терезы Мэй с поста премьер-министра.

Футбол В случае отставки Хохлова «Динамо» попробует пригласить Галактионова Как стало известно «Чемпионату», в случае отставки Дмитрия Хохлова руководство «Динамо» с большой долей вероятности пригласит на пост главного тренера Михаила Галактионова.

Гаджеты Спрос на новые iPhone в России вырос в несколько раз Новые iPhone, российские продажи которых стартовали в минувшую пятницу, вызвали повышенный интерес у российских потребителей, сообщили RNS представители ритейлеров и операторов, подводя итоги первого уикенда продаж.

Шоу-бизнес Мария Максакова запрещает сыну видеться с бабушкой По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.

Наука Физики построили микроволновый диод Физики из Китая и Канады построили простой, но эффективный «диод» для микроволн, который свободно пропускает волны в одном направлении и в тысячу раз ослабляет обратные волны.

Финансы Сбербанк оценил объемы выдачи образовательных кредитов по госпрограмме Получить кредит в рамках госпрограммы «Образовательный кредит с государственной поддержкой» может любой гражданин России с 14 лет.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».