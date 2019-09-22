Политика
Газета.RuШойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр дал совет "не тратить меньше, а зарабатывать больше". Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
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с чего всё началось
— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.Московский Комсомолец02:00
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Сестра Фриске сказала, кто спасет Заворотнюк
Взгляд.ру 12:38
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Comedy Club сняли пародию на «Эхо Москвы»
ИнфоСМИ 14:00
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Ferrari думала поменять Феттеля и Леклера местами. Но не решилась
Motorsport.com Russia 15:17
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Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Авто
Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ
В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.
Газета DAILY 19 сентября в 14:00
Наука
Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер
Piter.tv вчера в 08:12
Политика
Конгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского
Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 13:23
Происшествия
Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»
Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС 14:31
Происшествия
Российский боксер погиб в Таиланде
BFM.ru 09:53
Армия и оружие
Шойгу назвал главную угрозу для России
Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.
РИА Новости 02:41
Единоборства
Джереми Стивенс ответил Яиру Родригесу
FightTime.ru 02:48
Политика
Пушков оценил призыв Трампа к ЕС выделять больше денег Украине
Призыв президента США Дональда Трампа к странам Европы выделять больше средств на помощь Украине свидетельствует о желании Вашингтона переложить ответственность за «чемодан без ручки», которым стал Киев, на других.
Известия 15:34
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассказала, что ее положили под капельницу
На опубликованном в «историях» видео Гагарина показала руку, которая подключена к капельнице.
Мойка78 10:38
Гаджеты
Huawei готова добавить сервисы от Google в Mate 30 Pro за одну ночь
Ричард Ю, гендиректор Huawei, сообщил о том, что компания способна всего за одну ночь добавить в смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro все сервисы от Google.
Discover24 06:13
Политика
Bloomberg: Путин собирается одобрить Парижское соглашение по климату
Владимир Путин собирается одобрить Парижское соглашение по климату.
BFM.ru 12:15
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Политика
Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты
Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily 09:58
Теннис
Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Санкт-Петербурге
Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, в финале соревнований St.Petersburg Open одолел хорвата Борну Чорича, занимающего 15-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/1.
GoTennis.ru 10:56
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия
На Москве-реке перевернулась яхта с пассажирами
На Москве-реке перевернулась яхта с пассажирами.
РБК 14:39
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским
После появившейся в СМИ информации бывший вице-президент США и экс-кандидат в президенты США Джо Байден обратился к Дональду Трампу с требованием опубликовать расшифровку записи его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 16:14
Авто
Узбекский Ravon вернулся на российский авторынок
Узбекская автомобильная марка Ravon возвращается на российский рынок, пересмотрев ценовую политику.
ФАН вчера в 13:52
Происшествия
Полиция задержала виновника ДТП с девятью погибшими на Украине
Сотрудники полиции задержали водителя грузовика, подозреваемого в совершении ДТП в Одесской области, в результате которого погибли девять человек.
RT на русском 11:40
Футбол
Мусаев раскритиковал арбитров матча с ЦСКА за неназначенный пенальти
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что судейская бригада матча с ЦСКА, который завершился со счётом 2:3, не разобралась в одном из эпизодов с участием форварда «быков» Маркусом Бергом.
RT на русском 15:10
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 20 сентября в 14:46
Политика
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.
РИА Новости 10:41
Культура
Как бы выглядели американские супергерои на советских агитационных плакатах
Playboyrussia.com 06:49
Наука
Бессонные ночи могут привести к заболеваниям кишечника
Именно поэтому люди, которые работают ночью или путешествуют в страны с разными часовыми поясами, чаще всего страдают от лишнего веса или воспаления кишечника, утверждают специалисты.
RuNews24.ru 20 сентября в 05:59