Политика

Газета.RuГазета.RuШойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону

Министр дал совет "не тратить меньше, а зарабатывать больше". Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
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с чего всё началось

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.
Московский Комсомолец02:00

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Кудрин считает разумными расходы на оборону в РФ

Коммерсантъ15:28

Кудрин после интервью Шойгу назвал разумными расходы на оборону

РБК14:56

Шойгу словами из Жванецкого ответил на жалобы Кудрина по бюджету армии

РЕН ТВ02:37

Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону

Ведомости06:00

Сергей Шойгу в ответ Кудрину процитировал Жванецкого

Московский Комсомолец05:19

Шойгу ответил на слова Кудрина о «раздутом» оборонном бюджете: «Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел»

БИЗНЕС Online02:42

Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону

Газета.Ru10:16
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Сестра Фриске сказала, кто спасет Заворотнюк

Взгляд.ру 12:38
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Comedy Club сняли пародию на «Эхо Москвы»

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Ferrari думала поменять Феттеля и Леклера местами. Но не решилась

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Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура

Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Авто

Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ

В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.
Газета DAILY 19 сентября в 14:00
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Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер

Piter.tv вчера в 08:12
Политика

Конгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского

Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 13:23
Происшествия

Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»

Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС 14:31
Происшествия

Российский боксер погиб в Таиланде

BFM.ru 09:53
Армия и оружие

Шойгу назвал главную угрозу для России

Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.
РИА Новости 02:41
Единоборства

Джереми Стивенс ответил Яиру Родригесу

FightTime.ru 02:48
Политика

Пушков оценил призыв Трампа к ЕС выделять больше денег Украине

Призыв президента США Дональда Трампа к странам Европы выделять больше средств на помощь Украине свидетельствует о желании Вашингтона переложить ответственность за «чемодан без ручки», которым стал Киев, на других.
Известия 15:34
Шоу-бизнес

Полина Гагарина рассказала, что ее положили под капельницу

На опубликованном в «историях» видео Гагарина показала руку, которая подключена к капельнице.
Мойка78 10:38
Гаджеты

Huawei готова добавить сервисы от Google в Mate 30 Pro за одну ночь

Ричард Ю, гендиректор Huawei, сообщил о том, что компания способна всего за одну ночь добавить в смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro все сервисы от Google.
Discover24 06:13
Политика

Bloomberg: Путин собирается одобрить Парижское соглашение по климату

Владимир Путин собирается одобрить Парижское соглашение по климату.
BFM.ru 12:15
Армия и оружие

Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море

Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Политика

Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты

Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily 09:58
Теннис

Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Санкт-Петербурге

Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, в финале соревнований St.Petersburg Open одолел хорвата Борну Чорича, занимающего 15-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/1.
GoTennis.ru 10:56
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия

На Москве-реке перевернулась яхта с пассажирами

На Москве-реке перевернулась яхта с пассажирами.
РБК 14:39
Происшествия

СМИ опубликовали сообщения с угрозами убитой в Саратове девушке

BFM.ru 13:20
Политика

Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским

После появившейся в СМИ информации бывший вице-президент США и экс-кандидат в президенты США Джо Байден обратился к Дональду Трампу с требованием опубликовать расшифровку записи его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 16:14
Авто

Узбекский Ravon вернулся на российский авторынок

Узбекская автомобильная марка Ravon возвращается на российский рынок, пересмотрев ценовую политику.
ФАН вчера в 13:52
Происшествия

Полиция задержала виновника ДТП с девятью погибшими на Украине

Сотрудники полиции задержали водителя грузовика, подозреваемого в совершении ДТП в Одесской области, в результате которого погибли девять человек.
RT на русском 11:40
Футбол

Мусаев раскритиковал арбитров матча с ЦСКА за неназначенный пенальти

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что судейская бригада матча с ЦСКА, который завершился со счётом 2:3, не разобралась в одном из эпизодов с участием форварда «быков» Маркусом Бергом.
RT на русском 15:10
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером

Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 20 сентября в 14:46
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Ноутбук Lenovo Chromebook S345 использует процессор AMD

3DNews 02:05
Политика

Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой

Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.
РИА Новости 10:41
Культура

Как бы выглядели американские супергерои на советских агитационных плакатах

Playboyrussia.com 06:49
Наука

Бессонные ночи могут привести к заболеваниям кишечника

Именно поэтому люди, которые работают ночью или путешествуют в страны с разными часовыми поясами, чаще всего страдают от лишнего веса или воспаления кишечника, утверждают специалисты.
RuNews24.ru 20 сентября в 05:59
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