— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.

с чего всё началось

Министр дал совет "не тратить меньше, а зарабатывать больше". Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.

Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону

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