— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.

с чего всё началось

Министр дал совет "не тратить меньше, а зарабатывать больше". Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.

Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону

Политика В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.

Армия и оружие Шойгу допустил отмену обязательного призыва в армию Шойгу отметил, что мобилизационный резерв должен быть в любом суверенном государстве.

Происшествия Более ста человек пострадали при землетрясении в Албании Двойное землетрясение в Албании и продолжающиеся толчки привели к ранениям у 105 человек, передает портал издания Albanian Daily News со ссылкой на медиков.

Кино BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство» Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.

Общество МЧС: Тайфун Тапах принесет в Приморье разрушительные ливни и штормы Сильные ливни и волны высотой до 4 метров придут в Приморье 23 сентября, предупреждает 22 сентября пресс-служба регионального управления МЧС.

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Армия и оружие NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми» Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.

Авто Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada В субботу были озвучены цены на новые лимитированные спецверсии с приставкой #CLUB Lada Granta, Xray и Largus.

Здоровье Врачи назвали необходимое количество шагов в день Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Шоу-бизнес Майли Сайрус рассталась со своей девушкой, узнали СМИ Уточняется, что девушки остались в дружеских отношениях. СМИ добавляют, что бывшие возлюбленные даже продолжают жить вместе.

Политика Россия собралась ратифицировать Парижское соглашение по климату Президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.

Футбол Мальчик с прической Ибрагимовича посетил матч ЦСКА и «Краснодара» Школьник из Сосновоборска Прохор Ильиных побывал на матче чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром».

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Армия и оружие В США назвали худший самолет Второй мировой войны Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.

Энергетика WSJ сообщила о риске многомесячного ремонта объектов Saudi Aramco Как сообщили источники Wall Street Journal в правительственных кругах королевства, а также в компаниях, предоставляющих необходимое для работы оборудование, у Эр-Рияда пока нет технической возможности ликвидировать все разрушения.

Наука Предложен новый подход в диагностике мозга Эксперты представили исследование автоматического обнаружения очаговых повреждений головного мозга в рамках международной летней школы по машинному обучению.

Здоровье В Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа В Московской области началась кампания по вакцинации против гриппа, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения региона Татьяну Мухтасарову.

Политика Трамп и Эрдоган провели телефонный разговор Американский лидер Дональд Трамп и президент Турции Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону.

Культура «Форт Боярд» вернулся на экраны Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.

Игры В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.

Общество В России стартовали продажи iPhone 11 В России начались продажи новой линейки смартфонов от Apple - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Космос Разработчики допустили возвращение робота «Федор» на МКС Робот «Федор», который уже успел побывать на Международной космической станции (МКС), может вернуться туда в будущем.