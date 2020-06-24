Министр традиционно снял головной убор и перекрестился, выезжая из ворот Спасской башни. Министр обороны РФ Сергей Шойгу перекрестился перед началом Парада Победы в Москве. Командует Парадом Победы в этом году главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

Шойгу перекрестился перед началом Парада Победы в Москве

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