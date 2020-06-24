Политика
ТК ЗвездаШойгу перекрестился перед началом Парада Победы в Москве
Министр традиционно снял головной убор и перекрестился, выезжая из ворот Спасской башни. Министр обороны РФ Сергей Шойгу перекрестился перед началом Парада Победы в Москве. Командует Парадом Победы в этом году главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
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Экономика
В Госдуме назвали шаги по увеличению страховых пенсий в России
Увеличение пенсий в России, о котором говорится в проекте Минтруда по бюджету Пенсионного фонда России (ПФР) недостаточно, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов 23 июня.
Известия вчера в 06:08
Политика
Лауреат Госпремии просит унифицировать льготы детей погибших сотрудников силовых ведомств
Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2019 год Мария Большакова попросила президента Владимира Путина придать единый статус "ребенок погибшего защитника Отечества" детям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников всех силовых ведомств, чтобы унифицировать их льготы.
ТАСС 09:07
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Происшествия
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о коронавирусе
Пилоты пакистанского самолета, потерпевшего крушение, во время подготовки к посадке лайнера обсуждали пандемию коронавируса.
Lenta.ru 09:53
Экономика
Владельцы коммерческой недвижимости заявили о сохранении арендаторов
8 июня президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий малым и средним предпринимателям из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.
РИА Новости 22 июня в 07:11
Политика
ООН призвала Израиль отказаться от аннексии палестинских земель
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительство Израиля отказаться от планов по аннексии части палестинских территорий.
Вести.Ru 09:37
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:39
Общество
В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты
Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13
Политика
Посол рассказал о реакции на статью Путина в Германии
Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде.
РИА Новости 08:20
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
Политика
Путин днем во вторник выступит с телеобращением
Президент Владимир Путин 23 июня примерно в 15:00 по московскому времени выступит с телеобращением к россиянам, объявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 05:32
Киберспорт
Убийца League of Legends? Анонсирована MOBA про покемонов для мобильных устройств и Nintendo Switch
The Pokemon Company анонсировала бесплатную игру Pokémon Unite в жанре MOBA. Она выйдет на мобильных устройствах и Nintendo Switch.
CyberSport.ru 09:35
Происшествия
В Мексике число погибших при землетрясении возросло до шести человек
Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако.
РИА Новости вчера в 23:26
Футбол
Фанаты «Локомотива» поддержали болельщиков «Спартака»
Объединение болельщиков московского "Локомотива" "United South" выразило поддержку фанатам столичного "Спартака", которых хотят привлечь к уголовной ответственности.
Газета.Ru 08:42
Футбол
Руководство «Ротора» поставило перед командой задачу закрепиться в РПЛ
Руководство волгоградского футбольного клуба "Ротор" ставит перед командой задачу на сезон-2020/21 закрепиться в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).
ТАСС Спорт 09:23
Общество
На мясокомбинате в Германии выявили очаг заражений коронавирусом
В Германии в нижнесаксонском городе Вильдесхаузен на мясоперерабатывающем заводе концерна PHW выявлен очаг заражений коронавирусом.
Полит.ру вчера в 22:55
Происшествия
Экс-президента Киргизии приговорили к 11 годам тюрьмы
Бывшего главу Киргизии суд признал виновным и приговорил к 11 годам двум месяцам заключения с конфискацией имущества.
РБК вчера в 06:54
Экономика
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
Интерфакс 09:06
Общество
В Калининграде наградят женщину, потерявшую туфлю в ходе парада Победы
Калининград, 24 июня 2020, 16:39 — REGNUM В Калининграде во время парада Победы у одной из участниц потерялась туфля, однако женщина продолжила маршировать.
REGNUM 09:39
Общество
Бывший сенатор Евгений Тарло умер в возрасте 62 лет
Евгений Тарло был сенатором от Тамбовской области в период с 2007 по 2015 год.
Политика Сегодня вчера в 06:28
Общество
Путин расширил программу льготной ипотеки под 6,5%
Путин напомнил, что в апреле России запустили программу льготной ипотеки под 6,5% годовых.
Секрет фирмы вчера в 10:44
Общество
Владимир Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год
Говорит Москва 07:28
Космос
Китай завершил развёртывание глобальной навигационной системы Beidou
Военное обозрение 08:51
Происшествия
Силовики избили россиянина на глазах жены из-за просьбы о помощи
Московский Комсомолец 05:17
Здоровье
Еще 73 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 73 случая заражения коронавирусом.
Аргументы и Факты - Алтай 22 июня в 04:26
Общество
В трех американских штатах выявили рекордное число случаев COVID-19
Власти трех штатов США – Аризоны, Техаса и Калифорнии – зарегистрировали во вторник рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки, следует из данных местных отделений департаментов здравоохранения.
РИА Новости 04:40
Экономика
Политолог оценил предложенные Путиным меры поддержки россиян
Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян прокомментировал для «Известий» 23 июня новые меры поддержки россиян, предложенные президентом России Владимиром Путиным.
Известия вчера в 13:00
Происшествия
Врач оценила состояние детей, найденных в московской квартире
Ранее старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской были обнаружены пятеро младенцев.
РИА Новости 06:59
Общество
ВШЭ возглавила рейтинг лучших вузов России по версии Forbes
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших российских вузов, из них 38 находятся в Москве и 13 — в Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ вчера в 04:00