Армия и оружие
РБКШойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
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Надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100 процентов оклада, для прапорщиков и сержантов — 110 процентов, для солдат — 120. По словам министра, выплаты получат более 45 тысяч военнослужащих. В среднем размер выплаты составит 23 тысячи рублей в месяц.РИА Новости04:15
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News.ru вчера в 12:59
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Молодой нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Родион Амиров забил потрясающий гол в ворота хоккейного клуба «Сочи», играя за олимпийскую сборную России до 20 лет.
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Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
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Зарядка смартфона до 100% сокращает его срок службы
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Гендиректор и спортивный директор «Крыльев Советов» отправлены в отставку
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Изменения в конституцию Белоруссии подготовят парламент и эксперты
Подготовить вариант изменений в конституцию Белоруссии поручил парламенту и экспертам президент республики Александр Лукашенко 4 августа в выступлении с посланием к белорусскому народу и парламенту.
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