Надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100 процентов оклада, для прапорщиков и сержантов — 110 процентов, для солдат — 120. По словам министра, выплаты получат более 45 тысяч военнослужащих. В среднем размер выплаты составит 23 тысячи рублей в месяц.

с чего всё началось

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.

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