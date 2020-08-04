Армия и оружие
РБКШойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
Читать в источнике
Оценить581
с чего всё началось
Надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100 процентов оклада, для прапорщиков и сержантов — 110 процентов, для солдат — 120. По словам министра, выплаты получат более 45 тысяч военнослужащих. В среднем размер выплаты составит 23 тысячи рублей в месяц.РИА Новости04:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
RT на русском 09:45
Шоу-бизнес
Артем Маркелов и Катя Жужа назвали новорожденного сына Максом
Артем Маркелов и Катя Жужа назвали недавно родившегося сына Максом. Имя малыша на своей странице в Instagram рассекретил гонщик.
Дни24 03:02
Политика
Лукашенко: Белоруссия не дружит с одними против других
Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не будет дружить «с кем-то против кого-то».
Дума ТВ 05:26
Шоу-бизнес
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
"Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку", — заявил источник газеты. Елена Кондулайнен родилась в 1958 году.
РИА Новости 08:22
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Общество
В селе под Симферополем введен режим ЧС из-за пересыхания скважины
Российская газета 10:14
Происшествия
В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка
Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
REGNUM 09:59
Армия и оружие
Вместо российских ЗРС С-400 власти Сербии закупили китайские ЗРК FK-3
В блоге Balkanska bezbednosna mreža отмечается, что новые системы, которые вскоре прибудут в Сербию, «косвенно являются желанием значительной части населения нашей страны приобрести С-300».
Evo-rus.com 08:16
Экономика
Падение доходности отелей Петербурга стало худшим в Европе
Отель Астория в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM В Петербурге доходность на номер упала на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до $14.
REGNUM 09:20
Общество
Минюст Украины анонсировал дату начала распродажи тюрем
Министр юстиции Украины Денис Малюська 6 августа официально откроет большую распродажу тюрем в стране.
Российская газета 09:46
Путешествия
Спрос на туры в Турцию остается низким из-за условий въезда
Глава РСТ добавила, что массового спроса на поездки в Турцию не будет, пока не прояснят и упростят условия въезда в страну.
Компания 10:14
Происшествия
Суд оштрафовал брата Кокорина за тонировку автомобиля
РИА Новости 09:51
Общество
В «Экспо-госпитале» в Екатеринбурге остановят прием пациентов
В ближайшее время в Екатеринбурге прекратит работу временный госпиталь, развернутый в выставочном центре «Екатеринбург- Экспо».
Европейско-Азиатские новости 09:20
Технологии
Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта
Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
Pravda.Ru 07:02
Здоровье
Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют
Evo-rus.com 10:03
Здоровье
Названы сроки новой вспышки коронавируса на Украине
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал сроки новой вспышки коронавируса в стране, передают «Українські Новини».
Lenta.ru 08:24
Общество
Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии
Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.
Известия 07:26
Шоу-бизнес
Прилучный находился в любовных отношениях сразу с тремя актрисами
Актер Павел Прилучный, находясь в браке с актрисой Агатой Муцениеце, одновременно встречался с двумя другими артистками — Мирославой Карпович и Юлией Франц.
Lenta.ru 08:14
Футбол
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
"Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал.
РИА Новости 05:36
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предполагающий изменение принятого в марте закона о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, увеличив порог до 5 млн рублей.
Городовой вчера в 14:14
Общество
Суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалобы на арест Шклярова
Суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалобы на арест политтехнолога Виталия Шклярова.
Эхо Москвы 10:26
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Политика
В ВОЗ высказались о российской вакцине от коронавируса
Днем ранее сообщалось, что первую российскую вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрируют уже через 10 дней — быстрее, чем в других странах.
Lenta.ru 09:56
Здоровье
Онищенко призвал не злоупотреблять компьютерной томографией
Не нужно проходить компьютерную томографию (КТ) без назначения врача, считает первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Геннадий Онищенко.
Дума ТВ 08:45