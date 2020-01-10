Армия и оружие
ТАССШойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.
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Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Происшествия
Основной версией крушения самолета в Алматы назвали обледенение
В день вылета воздушное судно не обработали специальным средством против обрастания льдом Ключевой версией в деле о крушении самолета компании Bek Air в Алматы следователи называют обледенение воздушного судна, сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.
Политика
США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск
США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
Происшествия
В Омске девушка вместе с другом убила свою мать
Управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении девушки-подростка, которая вместе другом убила свою мать.
Наука
Мозг сохранялся неповрежденным 2600 лет
Политика
Зеленский получил от США важные данные по крушению «Боинга» в Иране
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получил от американской стороны данные, важные для расследования причин крушения самолета «Боинг-737» в Иране.
Происшествия
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Транспорт
Тарифы на проезд по ЗСД Петербурга за наличные вырастут в полтора раза
Тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру в 2020 году поднимутся примерно в 1,5 раза для автовладельцев без транспондера.
Биатлон
Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира
Француз Мартен Фуркад стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Общество
Латвия предоставила политическое убежище журналисту «Росбалта»
Латвия предоставила политическое убежище журналисту "Росбалта" Александру Швареву, который в России заочно арестован по обвинению в клевете и вымогательстве.
Шоу-бизнес
Сыгравший в «Терминаторе» Джона Коннора актер шокировал внешним видом
Политика
В МИД РФ призвали не спешить возлагать на Иран вину за гибель Boeing
Возлагать ответственность за крушение под Тегераном украинского авиалайнера Boeing 737−8KV на Иран преждевременно, сообщил 10 января журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Прокурор просил для обвиняемого 4,5 года колонии общего режима, штраф в 450 тысяч рублей и лишение воинского звания.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Общество
Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Экономика
В РФ начинают действовать новые налоговые льготы для граждан
В 2020 году в России начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м (шести соток) по одному земельному участку для предпенсионеров.
Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Армия и оружие
Минобороны России получит 50 пистолетов «Удав» в 2020 году
Культура
Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Бессменный ведущий телепередачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил о закрытии программы после почти трех десятилетий в эфире.
Политика
Канада обвинила Иран в атаке на украинский лайнер
Канада располагает разведданными о том, что украинский Boeing в Тегеране был по ошибке сбит иранской ракетой.
Политика
В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
Курс евро упал на 38 копеек и составил 67,66 рубля. 24 декабря курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года.
Политика
Трамп назвал США «защитником» Европы от России
Как сообщил американский лидер на предвыборном митинге в Огайо, США «защищают Европу от России». Об этом передаёт «РИА Новости».
Фигурное катание
Самодурова исполнила тройной аксель на тренировке
Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова в своем официальном Instagram опубликовала видео с тренировки, на которой она исполняет тройной аксель.
Общество
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление, в соответствии с которым в стране вводится экологический налог на транзит нефти, передает «РИА Новости» 10 января со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Экономика
Росстат рассказал, какие товары подорожали в 2019 году
Для сравнения, по итогам 2018 года инфляция составила 4,3%, в том числе в декабре 2018 года - 0,8%.