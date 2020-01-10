Армия и оружие

ТАССТАССШойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.
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Шойгу поручил отслеживать развертывание американских РСМД

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