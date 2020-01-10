Министр обороны России Сергей Шойгу одной из главных задач российских военных в этом году назвал отслеживание развертывания США ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Сегодня состоялось совещание Минобороны, на котором обсуждались основные направления деятельности ведомства в 2020 году.

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