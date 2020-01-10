Армия и оружие
КоммерсантъШойгу поручил отслеживать развертывание американских РСМД
Министр обороны России Сергей Шойгу одной из главных задач российских военных в этом году назвал отслеживание развертывания США ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Сегодня состоялось совещание Минобороны, на котором обсуждались основные направления деятельности ведомства в 2020 году.
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Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Президент Польши объяснил свой отказ посетить форум в Израиле
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Израиле, передает РИА Новости.
Культура
Стриптизерша захотела отсудить у Дженнифер Лопес $40 млн
Женщина требует компенсации в размере не менее 40 миллионов долларов, что в два раза превышает бюджет фильма.
Технологии
Apple обвиняется в краже технологий для использования в «умных» часах
Американский производитель технологий мониторинга здоровья Masimo обвинил Apple в незаконном использовании своей методики отслеживания состояния пациентов в «умных» часах Apple Watch.
Армия и оружие
Украинский Boeing 737 могли атаковать сразу двумя ракетами
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни двух братьев, обвиненных в убийстве учительницы, сообщила в пятницу пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова.
Происшествия
В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье
Политика
Помпео: у спецслужб США не было конкретных данных о планах Сулеймани
Американские спецслужбы не обладали никакой конкретной информацией о том, где и когда якобы готовил нападения против Соединенных Штатов иранский генерал Касем Сулеймани.
Происшествия
В России возбудили первое уголовное дело за самовольную добычу янтаря
Житель Калининградской области стал фигурантом уголовного дела за самовольную добычу янтаря – первого после вступления в силу нового федерального закона об уголовной ответственности за незаконную добычу полудрагоценных камней, сообщила журналистам представитель УМВД по региону Светлана Поставничая.
Здоровье
В Гае зарегистрирован первый случай «свиного» гриппа
10 января был зарегистрирован первый на территории Гайского округа случай заболевания «свиным» гриппом в этом эпидемиологическом сезоне.
Культура
Нижнетагильский театр кукол превратил Бармалея в Гитлера
Нижнетагильский театр кукол превратил Бармалея в Гитлера Персонаж из "Айболита" раздуется до четырех метров.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Шоу-бизнес
Поклонники восхитились Наташей Королевой с пером павлина
На фото Королева позирует с огромным пером павлина, закрывающим ей половину лица.
Политика
Путин поручил работать над проблемами водоснабжения Крыма
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать над проблемами водоснабжения и водоотведения в Крыму, а также над решением экологических вопросов полуострова.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев улетел в Таиланд с соперницей своей жены
Недавно Гоген Солнцев представил широкой общественности свою подругу Лидию, с которой теперь отправился отдыхать в Таиланд.
Спорт
Большунов после победы на «Тур де Ски» проведет сбор в Нове-Место
Российский лыжник Александр Большунов после победы в многодневке "Тур де Ски" проведет сбор в чешском Нове-Место, заявил РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.
Экономика
ВТБ одобрил «дальневосточникам» ипотеку на 2 млрд рублей
ВТБ одобрил более 500 заявок на 2 млрд рублей в рамках госсубсидирования ипотеки на покупку жилья на Дальнем Востоке.
Политика
В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота
Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Происшествия
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
Здоровье
Оториноларинголог рассказал, как правильно ухаживать за ушами
Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал о правильном уходе за ушами. Своими советами он поделился с сайтом "Аргументы и факты".
Политика
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Культура
Путина просят спасти курскую культуру от мракобесия
На сайте change.org появилась петиция, адресованная президенту России Владимиру Путину.
Кино
Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить «Молодым папой»
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
Политика
Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.