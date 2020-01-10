Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъШойгу поручил отслеживать развертывание американских РСМД

Министр обороны России Сергей Шойгу одной из главных задач российских военных в этом году назвал отслеживание развертывания США ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Сегодня состоялось совещание Минобороны, на котором обсуждались основные направления деятельности ведомства в 2020 году.
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Шойгу поручил отслеживать развертывание американских РСМД

Коммерсантъ06:20

Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами

ТАСС03:52

Шойгу поручил военным отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами

Известия04:32

Минобороны РФ будет отслеживать развертывание ракет США

Российская газета04:20

Шойгу заявил о необходимости отслеживать развертывание США РСМД

РИА Новости04:03

Россия в 2020 году проведет глубокий анализ потенциальных военных угроз

Интерфакс04:00

Шойгу заявил о необходимости отслеживать развёртывание США РСМД

RT на русском05:03
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
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