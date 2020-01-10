Армия и оружие
КоммерсантъШойгу поручил отслеживать развертывание американских РСМД
Министр обороны России Сергей Шойгу одной из главных задач российских военных в этом году назвал отслеживание развертывания США ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Сегодня состоялось совещание Минобороны, на котором обсуждались основные направления деятельности ведомства в 2020 году.
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Экономика
«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму
Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей крымских активов, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
Общество
В России ввели новые налоговые льготы для физлиц
С этого года введен налоговый вычет для предпенсионеров, который уменьшает земельный налог на кадастровую стоимость участка земли.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Путин заявил о недостаточном внимании к вопросу водоснабжения Крыма
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал крымских чиновников за недостаточное внимание к вопросам водоснабжения.
Технологии
Цукерберг рассказал, каким видит общество в ближайшее десятилетие
Основатель Facebook Марк Цукерберг поделился своими предположениями об измерениях общества на ближайшее десятилетие на своей странице в соцсети.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий
Принц Гарри и Меган отметили, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Политика
В ФРГ назвали возможную тему переговоров Меркель и Путина
Переговоры в рамках предстоящего визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву 11 января могут коснуться темы обострения отношений США и Ирана, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает РИА Новости.
Происшествия
В мурманской больнице операцию по ампутации ноги доверили студентам
Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении врача-хирурга одной из больниц, который доверил студентам четвертого курса проведение операции по ампутации конечности.
Происшествия
Место крушения украинского лайнера в Иране расчистили от улик
Мусорщики забирают улики с места крушения Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка
Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Политика
Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Политика
Ирак потребовал от США начать переговоры о выводе войск
Багдад потребовал от США начать переговоры о выводе иностранных войск с территории Ирака.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Армия и оружие
Восемь шиитских солдат скончались от удара израильских ВВС
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зоре.
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут флоту осенью 2020 года
Атомная подлодка «Казань» будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Происшествия
Экстренно севший под Красноярском вертолет Ми-8 перевозил школьников
Вертолет Ми-8, совершивший экстренную посадку в Красноярском крае, перевозил школьников после каникул, сообщили в администрации села Хатанга.
Происшествия
В избиении сына Жванецкого заподозрили студентов МГИМО
Футбол
Легионер «Локомотива» рассказал об удививших его россиянах
Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу признался, что его удивила дружелюбность россиян.
Общество
Курганец, из-за которого разрешили слежку за всеми Романами, пожалуется в суд
«Отдельно хочу отметить, что постановления судей написаны „под копирку“, т. е. слово в слово, буква в букву и все знаки пунктуации повторяют друг друга», — рассказал обвиняемый.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Теннис
Экоактивистка Тунберг присоединилась к акции против Федерера
Известная экологическая активистка Грета Тунберг присоединилась к акции, которая направлена против сотрудничества швейцарского теннисиста Роджера Федерера с банком Credit Suisse, сообщает AS.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Армия и оружие
Рядом с побережьем Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Как сообщило в своем Twitter минобороны Украины, украинская авиация обнаружила рядом с побережьем в Азовском море корабль пограничной службы ФСБ России.
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Политика
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).