Армия и оружие

ФАНФАНШойгу поручил российским военным отслеживать развертывание РСМД США

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание ракет средней и меньшей дальности Соединенными Штатами.
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