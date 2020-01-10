Армия и оружие
ФАНШойгу поручил российским военным отслеживать развертывание РСМД США
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание ракет средней и меньшей дальности Соединенными Штатами.
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Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
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В МИД России прокомментировали события в Абхазии
Происходящие в Абхазии события являются внутренним делом этой страны, говорится 10 января в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
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Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева остановился на пятом этапе ралли-рейда "Дакар" из-за проблем с двигателем, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Происшествия
Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае
В администрации Хатанги отметили, что пассажиров Ми-8 должен забрать вылетевший из села вертолет.
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки
Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
Происшествия
В Казахстане назвали основную версию авиакатастрофы в Алма-Ате
Крушение самолета Fokker-100 в Алма-Ате произошло по причине обледенения воздушного судна.
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CNN: украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами
Украинский Boieng, разбившийся в Иране, был сбит не одной иранской ракетой, а двумя, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к американской разведке.
Экономика
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Общество
Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане
Футбол
«Интер» согласовал контракт с Жиру
Нападающий "Челси" Оливье Жиру близок к переходу в "Интер", сообщает Sky Sport Italia.
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«Зенит» не планирует отдавать Кокорина в аренду голландцам
По словам Медведева, клуб не намерен отдавать ведущих игроков в аренду. Сейчас Кокорин проходит вместе с бразильцем этап реабилитации.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
Политика
Трамп заявил о защите Европы от России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон защищает Европу от России, пишет РИА Новости.
Армия и оружие
Против РФ и КНР: США ищут место в Азии для нового спецподразделения
Американские военные намерены разместить в Азии специализированное подразделение, которое будет действовать против России и КНР.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
Финансы
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 61,23 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 64,3037 рубля.
Единоборства
Спарринг-партнер Конора: Я бил Нурмагомедова, а он пытался убежать
Хабиб пошел на меня, но я пробил апперкот. Он пытался убеждать, но я схватил его за голову.
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Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Шоу-бизнес
Александр Ревва женился в четвертый раз на Мальдивах
Анжелика призналась, что по-настоящему счастлива рядом с мужем. Александр Ревва уже 12 лет счастлив в браке с супругой Анжеликой.
Политика
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Украинский лидер поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за предложение о помощи в расследовании крушения самолета в Иране и выразил соболезнования канадцам.
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Авто
Ravon планирует выпустить конкурента LADA
Владеющим брендом Ravon узбекский холдинг "Узавтосаноат"планирует выпустить обновленный недорогой классический автомобиль - главный конкурент российской LADA.
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