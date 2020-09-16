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Ведомости

Шойгу прибыл в Минск для обсуждения военного сотрудничества

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск во главе военной делегации, сообщило минобороны Белоруссии. В министерстве рассказали, что Шойгу приехал обсудить двустороннее военное сотрудничество России и Белоруссии.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Шойгу приехал в Минск для обсуждения военного сотрудничества

Интерфакс04:55
РИА Новости

Шойгу приехал в Минск для обсуждения военного сотрудничества

РИА Новости04:08
Газета.Ru

Шойгу прибыл в Белоруссию для обсуждения военного сотрудничества

Газета.Ru04:09
РБК

Шойгу прибыл в Минск на фоне протестов в Белоруссии

РБК04:08
Коммерсантъ

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию

Коммерсантъ04:32
RT на русском

Шойгу прибыл с визитом в Минск

RT на русском04:06
ТАСС

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию

ТАСС04:05

ОАЭ, Бахрейн и Израиль подписали соглашение о нормализации отношений

Фото: Vesti.ru В Вашингтоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашение о нормализации отношений.
Международная жизнь02:52
97

РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.
ТАСС03:13
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Лукашенко провел встречу с политическим активом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске во Дворце Независимости встречу с высшими должностными лицами, членами Совета Республики и депутатами Палаты представителей, а также с руководителями госорганов и организаций, представителями местной власти, руководителями СМИ.
Московский Комсомолец04:20
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Движение поездов после схода вагонов под Липецком восстановлено

Движение поездов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области после схода вагонов с металлоломом было восстановлено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Юго-восточной железной дороги.
Газета.Ru05:32
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В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Российская газета02:30
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В Москве вторые сутки подряд выявили более 700 зараженных COVID-19

Накануне в столичном оперативном штабе по борьбе с эпидемией сообщили, что рост числа новых случаев в Москве связан с несколькими факторами: увеличением количества тестов (до 40–60 тыс. человек в день) и улучшением их точности, с увеличением числа пассажиров в общественном транспорте, возобновлением внутреннего туризма, повышенной активностью москвичей в общественных местах, заведениях общепита.
РБК04:01
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Канье Уэст разместил в Twitter фотографию Путина с тренировки по дзюдо

Как сообщает РИА Новости, кандидат в президенты США рэпер Канье Уэст опубликовал в Twitter фотографию российского лидера Владимира Путина, запечатленного в кимоно с черным поясом во время выполнения одного из приемов дзюдо.
Инфорос05:52
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Минтранс и РЖД нашли способ сократить затраты на ВСМ Москва-Петербург

РЖД и Минтранс предложили направить на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург не 1,7 трлн рублей, а 1,4 трлн рублей за счет включения в план модернизации не всей трассы, а только участка в 630 км, без дорогостоящих подходов к столицам, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс03:35
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