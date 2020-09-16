Шойгу прибыл в Минск для обсуждения военного сотрудничества
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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск во главе военной делегации, сообщило минобороны Белоруссии. В министерстве рассказали, что Шойгу приехал обсудить двустороннее военное сотрудничество России и Белоруссии.В источнике
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