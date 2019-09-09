Политика

РИА НовостиРИА НовостиШойгу пригласил французских военных принять участие в параде Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил французских военнослужащих принять участие в Параде Победы 9 мая следующего года в Москве.
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Шойгу пригласил французских военных принять участие в параде Победы

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Шойгу позвал французских военных поучаствовать в параде на 9 мая

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Шойгу пригласил французских военных принять участие в параде Победы

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Фонтанка.Ру09:00

Шойгу пригласил Францию принять участие в Параде Победы

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