Общество
ЗакC.РуШойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК . Он также наказал уделить особое внимание выпускным классам и курсам.
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с чего всё началось
Министр обороны Сергей Шойгу поручил ведомственному оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса проработать вопрос досрочного завершения учебного года в образовательных заведениях Минобороны, уделив особое внимание выпускным классам и курсам.РБКвчера в 09:00
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Общество
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Исследователи из Университета технологий и дизайна в Сингапуре (SUTD) рассчитали сроки окончания пандемии коронавируса в разных странах, в том числе и в России.
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Армия и оружие
В Одесской области прошли испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Татарбунарском районе Одесской области провели испытательный пуск противокорабельной ракеты «Нептун» ― она создана на основе ракеты Х-35.
ИА Новороссия 15:40
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Все упало: аналитики изменили прогнозы по рынку недвижимости на 2020 год
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Медиазона 15:53
Общество
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве.
Ведомости 04:09
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Нефть Brent просела до $20 за баррель
Лондон, 27 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть сильно просели в ходе торгов 27 апреля — Brent потеряла более 6% цены, WTI уже опускалась ниже $12 за баррель.
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Политика
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Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Общество
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Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Кино
Премьера фильма «Шугалей» состоится 1 мая на телеканале НТВ
Премьера российского художественного фильма о российских социологах в Ливии «Шугалей» состоится 1 мая на телеканале НТВ.
ФАН вчера в 04:45
Общество
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РБК 01:04
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Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Политика
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Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
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По оценкам специалистов Роспотребнадзора, почти 50% жителей северной столицы являются бессимптомными носителями вируса.
Санкт-Петербургские ведомости 07:40
Здоровье
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Несколько медиков уволили в липецких больницах за нарушение противоэпидемических правил при работе с инфицированными пациентами.
Kursk.com 14:21
Общество
В российской армии увеличилось количество зараженных коронавирусом
В российской армии выявлено 901 военнослужащих с симптомами коронавирусной инфекции, сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.
Российская газета 13:53
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала россиян готовиться к новой жизни
После окончания пандемии многое изменится, считает Анна Попова Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привычная жизнь россиян изменится после окончания пандемии коронавируса.
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Общество
В Москве резко выросло число госпитализированных с пневмонией
В Москве зафиксировали резкий рост числа госпитализированных с пневмонией.
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Телеведущая Лариса Гузеева, которая недавно отругала россиян за нарушение режима самоизоляции, дважды за два дня нарушила скоростной режим на Ленинградском шоссе.
ТВ Центр 08:59
Общество
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Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой
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Paparazzi.ru вчера в 05:38
Политика
Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
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Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11