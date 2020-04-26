Министр обороны Сергей Шойгу поручил ведомственному оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса проработать вопрос досрочного завершения учебного года в образовательных заведениях Минобороны, уделив особое внимание выпускным классам и курсам.

с чего всё началось

Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК . Он также наказал уделить особое внимание выпускным классам и курсам.

Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны

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