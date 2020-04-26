Общество
ЗакC.РуШойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК . Он также наказал уделить особое внимание выпускным классам и курсам.
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с чего всё началось
Министр обороны Сергей Шойгу поручил ведомственному оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса проработать вопрос досрочного завершения учебного года в образовательных заведениях Минобороны, уделив особое внимание выпускным классам и курсам.РБКвчера в 09:00
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Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 6 198 и сейчас составляет 87 147 человек во всех регионах страны.
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Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70 процентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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