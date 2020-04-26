Общество
ЗакC.РуШойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК . Он также наказал уделить особое внимание выпускным классам и курсам.
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с чего всё началось
Министр обороны Сергей Шойгу поручил ведомственному оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса проработать вопрос досрочного завершения учебного года в образовательных заведениях Минобороны, уделив особое внимание выпускным классам и курсам.РБКвчера в 09:00
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Lenta.ru 08:12
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Предстоящее лето может стать самым жарким в истории
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:19
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Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына
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Газета.Ru 19:18
Общество
Роспотребнадзор поддержал продление самоизоляции в России до 12 мая
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова поддержала предложение о продлении ограничительным мер в связи с коронавирусом до 12 мая.
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REGNUM 07:17
Наука
Ученые узнали, почему сталагмиты бывают красного цвета
Как правило, красный цвет в геологических и археологических образцах обусловлен присутствием различных оксидов железа, которые окрашивают минералы и породы очень глубокого цвета.
Хайтек 15:08
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Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
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Ущерб здоровью из-за коронавируса сравнили с распадом СССР
Пандемия коронавируса нанесет здоровью россиян отложенный ущерб, сравнимый с распадом СССР.
Lenta.ru 20:40
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
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Песков заявил, что в июне ситуация с коронавирусом «станет полегче»
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Daily Storm 03:33
Общество
Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений
Данчиков отметил, что на сегодняшний день в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения и наблюдается ежедневный рост числа заболевших.
РИА Новости 13:46
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Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в видеообращении к нации заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию Правительства национального согласия, и переходе управления Ливией к ЛНА.
RT на русском 15:57
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Июльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель
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Известия вчера в 21:15
Общество
Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт
Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
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В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
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Автомобилистов начнут штрафовать за неисправную сигнализацию
Россиян начнут штрафовать не только за активное нарушение режима тишины, но и за бездействие.
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Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.
Lenta.ru 19:13
Космос
С Байконура стартовала «Ракета Победы»
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Армия и оружие
Военные вертолеты начали сброс воды на природные пожары в Туве
Кызыл, 26 апреля 2020, 17:38 — REGNUM Вертолёты армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) начали принимать участие в тушении природных пожаров на территории Республики Тува, сообщает 26 апреля пресс-служба ЦВО.
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Кино
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Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
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Экономика
Фондовый рынок США вырос в связи с началом открытия штатов
Нью-Йорк, США, 27 апреля 2020, 23:51 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США выросли в ходе торговой сессии 27 апреля в связи со снятием карантинных ограничений в ряде штатов.
REGNUM 16:51
Общество
«Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке увольняются медсестры из-за условий работы
Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
Znak.com 05:35
Экономика
Субсидии в размере 12130 рублей получат предприниматели, пострадавшие из-за пандемии
Предприниматели из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии, получат субсидии в размере 12130 рублей.
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В Хакасии коллектив скорой помощи ищет президентские деньги Так, коллектив Абаканской скорой помощи обратился к губернатору Валентину Коновалову с просьбой рассмотреть вопрос о выплатах медикам, обещанных президентом в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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