Общество

ЗакC.РуЗакC.РуШойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны

Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК . Он также наказал уделить особое внимание выпускным классам и курсам.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось

Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу поручил ведомственному оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса проработать вопрос досрочного завершения учебного года в образовательных заведениях Минобороны, уделив особое внимание выпускным классам и курсам.
РБКвчера в 09:00

Подробнее о событии

Учебный год в российских военных вузах завершится досрочно

Труд17:46

Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны

Коммерсантъвчера в 10:22

Минобороны объявило о досрочном завершении учебы в военных вузах

РБК11:54

Шойгу заявил о досрочном завершении учебного года в образовательных учреждениях Минобороны

ТАСС10:17

Вузы Минобороны завершают учебный год досрочно

News.ru10:53

Учебный год в образовательных учреждениях Министерства обороны будет завершен досрочно

Эхо Москвы13:01

Шойгу поручил досрочно закончить учебный год в вузах Минобороны

Lenta.ruвчера в 09:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 23:02, Ашберн
Экономика

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
777
Общество

Валуев ответил футболисту Фролову, раскритиковавшему правительство

Чемпионат 12:43
160
Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Вести.Ru 17:52
1,3K
Армия и оружие

Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
59
Общество

Предстоящее лето может стать самым жарким в истории

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:19
1K
Политика

Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация о том, как чувствует себя глава КНДР Ким Чен Ын.
Газета.Ru 19:18
6
Путешествия

Отели Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии

Ведомости 10:14
280
Общество

Роспотребнадзор поддержал продление самоизоляции в России до 12 мая

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова поддержала предложение о продлении ограничительным мер в связи с коронавирусом до 12 мая.
Национальная служба новостей 11:06
121
Экономика

Путин поручил ускорить строительство и ремонт мостов в Благовещенске

РИА Новости 09:15
Игры

Ролевую игру Cyberpunk 2077 покажут на цифровом шоу Summer of Gaming

Сан-Франциско, США, 27 апреля 2020, 14:17 — REGNUM Новым участником программы цифрового мероприятия Summer of Gaming от портала IGN станет ролевая игра Cyberpunk 2077 от польской компании CD Projekt RED.
REGNUM 07:17
Наука

Ученые узнали, почему сталагмиты бывают красного цвета

Как правило, красный цвет в геологических и археологических образцах обусловлен присутствием различных оксидов железа, которые окрашивают минералы и породы очень глубокого цвета.
Хайтек 15:08
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости 22:42
3
Здоровье

Ущерб здоровью из-за коронавируса сравнили с распадом СССР

Пандемия коронавируса нанесет здоровью россиян отложенный ущерб, сравнимый с распадом СССР.
Lenta.ru 20:40
11
Политика

Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину

Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
81
Политика

Песков заявил, что в июне ситуация с коронавирусом «станет полегче»

К середине мая Россия выйдет на плато по заболеваемости инфекцией, предположил Песков, и в июне ситуация с коронавирусом «станет полегче».
Daily Storm 03:33
2,3K
Общество

Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений

Данчиков отметил, что на сегодняшний день в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения и наблюдается ежедневный рост числа заболевших.
РИА Новости 13:46
3
Политика

Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в видеообращении к нации заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию Правительства национального согласия, и переходе управления Ливией к ЛНА.
RT на русском 15:57
50
Энергетика

Июльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель

Выше $25 за баррель поднялась цена нефти марки Brent с поставкой в июле, об этом свидетельствуют данные торгов.
Известия вчера в 21:15
224
Общество

Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт

Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 22:09
Культура

Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ

В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
136
Общество

Автомобилистов начнут штрафовать за неисправную сигнализацию

Россиян начнут штрафовать не только за активное нарушение режима тишины, но и за бездействие.
AutoNews 02:32
3,9K
Общество

Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.
Lenta.ru 19:13
27
Космос

С Байконура стартовала «Ракета Победы»

Ракета-носитель «Союз-2.1а», получившая название «Ракета Победы», успешно вывела российский космический корабль на расчётную орбиту.
Радио 1 25 апреля в 08:16
341
Армия и оружие

Военные вертолеты начали сброс воды на природные пожары в Туве

Кызыл, 26 апреля 2020, 17:38 — REGNUM Вертолёты армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) начали принимать участие в тушении природных пожаров на территории Республики Тува, сообщает 26 апреля пресс-служба ЦВО.
REGNUM вчера в 10:38
Кино

Названы самые прибыльные фильмы 2019 года

Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
18
Экономика

Фондовый рынок США вырос в связи с началом открытия штатов

Нью-Йорк, США, 27 апреля 2020, 23:51 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США выросли в ходе торговой сессии 27 апреля в связи со снятием карантинных ограничений в ряде штатов.
REGNUM 16:51
Общество

«Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке увольняются медсестры из-за условий работы

Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
Znak.com 05:35
96
Экономика

Субсидии в размере 12130 рублей получат предприниматели, пострадавшие из-за пандемии

Предприниматели из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии, получат субсидии в размере 12130 рублей.
PrimaMedia.ru 19:06
1
Здоровье

Цуканов нашёл большие пробелы в борьбе с коронавирусом

Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов сообщил, что более 30% мест, организованных специально для лечения коронавируса уже занято.
Русский Запад 04:38
1
Здоровье

Минздрав Хакасии вышел на связь с медиками, борющимися с коронавирусом

В Хакасии коллектив скорой помощи ищет президентские деньги Так, коллектив Абаканской скорой помощи обратился к губернатору Валентину Коновалову с просьбой рассмотреть вопрос о выплатах медикам, обещанных президентом в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Хакасия 08:00
6
Как работают Яндекс.Новости?
Главное