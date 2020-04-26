Общество

РБКРБКМинобороны объявило о досрочном завершении учебы в военных вузах

Министр обороны Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. О том, что такое решение принято, накануне со ссылкой на источники писал РБК.
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Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу поручил ведомственному оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса проработать вопрос досрочного завершения учебного года в образовательных заведениях Минобороны, уделив особое внимание выпускным классам и курсам.
РБКвчера в 09:00

Подробнее о событии

Учебный год в образовательных учреждениях Министерства обороны будет завершен досрочно

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Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны

Коммерсантъвчера в 10:22

Шойгу заявил о досрочном завершении учебного года в образовательных учреждениях Минобороны

ТАСС10:17

Вузы Минобороны завершают учебный год досрочно

News.ru10:53

СМИ сообщили о планах досрочного завершения учебного года в вузах Минобороны

Говорит Москвавчера в 10:27

Минобороны объявило о досрочном завершении учебы в военных вузах

РБК11:54

Шойгу поручил досрочно закончить учебный год в вузах Минобороны

Lenta.ruвчера в 09:07
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Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершает карьеру

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении своей спортивной карьеры.
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Зампред комитета Госдумы по бюджету Шурчанов подтвердил отсутствие президентских доплат младшему персоналу в регионах

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Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен

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