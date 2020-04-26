Министр обороны Сергей Шойгу поручил ведомственному оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса проработать вопрос досрочного завершения учебного года в образовательных заведениях Минобороны, уделив особое внимание выпускным классам и курсам.

с чего всё началось

Министр обороны Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. О том, что такое решение принято, накануне со ссылкой на источники писал РБК.

Минобороны объявило о досрочном завершении учебы в военных вузах

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