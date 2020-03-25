Политика

РИА НовостиРИА НовостиШойгу призвал отрегулировать законы о СМИ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.
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Шойгу упрекнул прозападных оппозиционеров в использовании законов о СМИ

News.ru05:14

Сергей Шойгу: В России участились случаи диверсий в информационном поле

Эхо Москвы05:04

Шойгу рассказал, как прозападная оппозиция «лезет» на военные объекты

РИА Новости05:07

Шойгу: против Минобороны РФ ведется каждодневная информационная война

ТК Звезда04:38

«Нужно регулирование» — Шойгу недоволен работой «прозападных» журналистов

REGNUM04:37

Шойгу: прозападные оппозиционеры проникают на военные объекты, похороны и поминки

Вести.Ru04:43

Шойгу обвинил прозападную оппозицию в проникновении на военные объекты

Московский Комсомолец04:50
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Политика

Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Gazeta.SPb 02:01
Общество

Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений губернаторам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Lenta.ru 05:27
Общество

В России приравняют к терроризму умышленное заражение коронавирусом

Умышленное заражение коронавирусом приравняют к терроризму в России, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Lenta.ru 04:42
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
RT на русском 04:55
Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Общество

С первым апреля: что изменится в России в следующем месяце

News.ru сообщает, что 1 апреля в России произойдет очередная индексация социальных пенсий, утвержденная премьер-министром Михаилом Мишустиным на уровне 6,1%. Она затронет 4 млн человек.
Ридус 05:32
Общество

В Ростовской области подтвердили первый случай коронавируса

Во вторник, 25 марта, у жительницы Ростовской области подтвердили наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 05:20
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Мой район (г. Москва) 04:04
Происшествия

Дело возбудили по факту пожара с семью погибшими в Пензенской области

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли семь человек.
Известия 05:03
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Шоу-бизнес

У Ксении Бородиной начались панические атаки

Экспресс газета вчера в 05:50
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Политика

Матвиенко проинформировала Путина о дефиците масок и антисептиков

Спикер подчеркнула, что в результате этих мер положение с масками и антисептиками уже улучшилось.
РИА Новости 03:34
Общество

Власти ОАЭ запретили российскому лайнеру приземляться в Дубае

Москва, 25 марта 2020, 12:45 — REGNUM Самолёт лоукостера «Победа», отправленный за российскими гражданами в ОАЭ, не смог совершить посадку в Дубае из-за запрета авиационных властей Объединённых Арабских Эмиратов.
REGNUM 05:45
Общество

Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.
РИА Новости 01:35
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет вчера в 08:46
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК 05:55
Политика

Россия завершила переброску помощи для борьбы с коронавирусом в Италии

Российские военные самолеты Ил-76 (восьмой и девятый по счету) доставили в Италию последние группы специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом, сообщило Минобороны.
Коммерсантъ 23 марта в 06:57
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 23 марта в 12:50
Происшествия

Житель Кузбасса предлагал услуги по запугиванию коронавирусом

Фитнес-тренер из Новокузнецка за 50 тысяч рублей предлагал предпринимателям услуги по запугиванию конкурентов заражением коронавирусом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости 01:31
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Экономика

В России может подорожать импортный алкоголь

Поставщики алкоголя начали уведомлять контрагентов о предстоящем повышении цен на импортную продукцию, пишет газета «Коммерсантъ».
Ведомости 02:09
Шоу-бизнес

Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой

Лето ответил, что с удовольствием поучаствовал бы в ее шоу, и отметил, что уже был в передаче Ивана Урганта.
Lenta.ru 04:02
Происшествия

В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека

В Санкт-Петербурге еще три пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городской оперативный штаб.
Газета.Ru 05:46
Происшествия

В Липецке нашли тело младенца в мусорном контейнере

Следователи начали проверку по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнера в Липецке, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:20
Общество

Меркель проверилась на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Вестник Кавказа 23 марта в 09:44
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru вчера в 03:25
Происшествия

На Кубани выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом

На Кубани выявлены еще четыре подтвержденных новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 05:21
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Государственной думе предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:14
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Лезги газет 02:26
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