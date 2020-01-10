Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецШойгу призвал отслеживать развертывание США РСМД

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что России необходимо отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности в связи с прекращением действия ДРСМД.
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Шойгу заявил о необходимости отслеживать развёртывание США РСМД

RT на русском05:03

Шойгу поручил военным отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами

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Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами

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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
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