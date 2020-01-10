Армия и оружие
Московский КомсомолецШойгу призвал отслеживать развертывание США РСМД
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что России необходимо отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности в связи с прекращением действия ДРСМД.
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Экономика
«Деньги из воздуха». Что общего у Bitcoin и американского доллара
Bitcoin и ФРС США обладают общим свойством, они делают деньги из воздуха, сказал профессиональный инвестор и телеведущий Гай Адами во время интервью на CNBC.
Спорт
WADA обратилось в спортивный арбитраж для решения спора с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с иском в отношении Российского антидопингового агентства.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Кино
HBO планирует снять сериал на основе фильма «Паразиты»
Телеканал HBO планирует выпустить сериал на основе фильма «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо.
Происшествия
Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании
Футболисты «Барселоны» в полуфинальном матче Суперкубка Испании проиграли мадридскому «Атлетико».
Энергетика
«Газпром» снижает экспорт в Европу
С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Происшествия
Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
Происшествия
В Прикамье под Краснокамском произошло массовое ДТП: есть пострадавшие
Информресурсы сообщают предварительные данные о семи пострадавших. На место ЧП выехали восемь бригад скорой помощи.
Политика
Великобритания подготовила новые антироссийские санкции
Великобритания подготовила новый санкционный режим, под ограничения в рамках которого могут попасть и граждане России.
Общество
Названы самые редкие имена для новорожденных в России
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Шоу-бизнес
Меган Маркл вернулась к сыну в Канаду, оставив принца Гарри в Британии
Герцогиня Сассекская вернулась из Великобритании в Канаду к восьмимесячному сыну Арчи, за которым во время её отсутствия присматривала няня.
Кино
Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
Финансы
Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах
С 30 июня 2018 года по 30 июня 2019 года объем золотовалютных резервов Банка России вырос на 58,5 миллиарда долларов США, составив 516,8 миллиарда долларов.
Общество
Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы
Авиакомпания была одной из первых, кто начал регулярные перевозки в Симферополь после воссоединения полуострова с Россией.
Общество
Создатель World of Tanks собрался в Госдуму
Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии» и попасть с ней в Госдуму.
Происшествия
Леонардо Ди Каприо спас человека, пробывшего в море 11 часов
Выяснилось также, что мужчина пробыл более 10 часов в воде. Актёр принял решение изменить маршрут следования и спас мужчину.
Происшествия
В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян
Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.
Политика
Зеленский назвал канадцев жителями «Канадии»
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в обращении к гражданам Канады, опубликованном на его странице в твиттере.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
Политика
В Абхазии начался штурм здания администрации президента
По данным корреспондента, находящегося непосредственно на месте событий, штурм здания начался примерно в 13 часов по московскому времени.