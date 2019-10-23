Армия и оружие

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыШойгу провел переговоры с главкомом СДС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо. Об этом сообщили в Минобороны России.
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