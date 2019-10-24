Армия и оружие
КоммерсантъШойгу провел переговоры с главкомом «Сирийских демократических сил»
Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
Общество
Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег
Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Газета.Ru 02:18
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Здоровье
Аспирин оказался смертельно опасен для детей
В заключение врач подчеркнула, что любое лекарство является опасным для человека, если оно используется не по назначению лечащего врача.
Life.ru вчера в 08:34
Общество
Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия 16:02
Общество
Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии
Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском 05:33
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета вчера в 06:23
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости 05:38
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 18:15
Гаджеты
Новый iPhone SE 2 запустят в производство в январе 2020 года
Вести Подмосковья 06:52
Армия и оружие
Российские стратеги прилетели в ЮАР
В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
Вести.Ru 11:35
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Происшествия
Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище
Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 17:44
Политика
Сноуден заявил, что «оказался в ловушке» в России
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, заявил, что, оказавшись в России, где он получил политическое убежище, "попал в ловушку" из-за аннулированного американского паспорта властями США.
Газета.Ru 18:10
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Экономика
Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%
Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
РБК 17:00
Политика
Виталий Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
Мэр украинской столицы, бывший боксер-тяжеловес Виталий Кличко ударил журналиста и попытался выбить у него из рук телефон во время встречи с жителями Соломенского района Киева.
Труд 11:35
Экономика
Госдума приняла в I чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Государственная Дума на пленарном заседании 23 октября приняла в первом чтении правительственный проект федерального бюджета на 2020-2022 годы.
Дума ТВ 06:16
Общество
В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов
Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 14:48
Технологии
В Германии аэротакси разогнали быстрее 100 километров в час
Свободная Пресса вчера в 15:53
Происшествия
Полиция завела дело после наезда автомобилей на пешеходов в Петербурге
После столкновения и наезда двух автомобилей на пешеходов в Санкт-Петербурге завели уголовное дело.
РБК 15:23
Происшествия
Водитель иномарки переехал пенсионерку во дворе дома в Ангарске
ИрСити вчера в 04:21
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие сердечного препарата
Исследователи из Лондонского института медицинских наук вместе со своими немецкими коллегами предложили использовать в качестве сенолитического средства широкого спектра действия уабаин, входящий в состав лекарств от сердечной недостаточности, мерцательной аритмии и других нарушениях сердечного ритма.
РИА Новости вчера в 07:19
Политика
Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента
Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Российская газета 17:28
Политика
СМИ рассказали о давлении Трампа на Зеленского до телефонного разговора
Владимир Зеленский обсуждал со своими советниками требование Дональда Трампа провести расследование в отношении своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена за два месяца до телефонного разговора, который стал поводом для попытки импичмента Трампа.
Дождь 16:07
Армия и оружие
Фактор Путина: Пушков объяснил успехи России в переговорах с Турцией
Напомним, президенты России и Турции подписали меморандум из десяти пунктов по итогам шестичасовых переговоров.
РЕН ТВ 18:03