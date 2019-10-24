Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъШойгу провел переговоры с главкомом «Сирийских демократических сил»

Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо.
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