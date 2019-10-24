Армия и оружие
КоммерсантъШойгу провел переговоры с главкомом «Сирийских демократических сил»
Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо.
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Наука
Окситоцин может быть причиной гиперсексуальности
Шведские ученые выяснили, что окситоцин может оказаться причиной развития патологически повышенного сексуального влечения (гиперсексуальности).
МедиаПоток 21 октября в 04:14
Политика
Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд
REGNUM вчера в 06:20
Путешествия
Ряд отелей, работавшие с Thomas Cook, выходят на российский рынок
Юналан подчеркнул, что у Thomas Cook на многих рынках, в том числе и на турецком, были большие объемы, поэтому сразу после остановки деятельности британского туроператора ряд отелей испытывали проблемы с загрузкой.
Интерфакс 22 октября в 12:04
Происшествия
В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым
Lenta.ru вчера в 08:24
Армия и оружие
Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию
РИА Новости вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 22 октября в 06:55
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
РИА Новости вчера в 09:33
Армия и оружие
Курды обвинили Турцию в применении фосфора в Сирии
RT на русском вчера в 23:39
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Политика
Сноуден рассказал, как попал в ловушку в России
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.
РИА Новости вчера в 20:34
Происшествия
В Мексике пять человек погибли при крушении небольшого самолета
Российская газета вчера в 21:55
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия 22 октября в 05:53
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс вчера в 09:49
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
REGNUM вчера в 05:53
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости вчера в 12:21
Общество
Международная ассоциация соцобеспечения заявила о неизбежности роста пенсионного возраста
Корректировка возраста выхода на пенсию является общей тенденцией, подобные решения необходимы, чтобы избежать в будущем столкновения с "айсбергом" более значительных проблем и сохранить устойчивость систем соцобеспечения, заявил в интервью РИА Новости директор отдела развития соцзащиты Международной ассоциации соцобеспечения (ISSA) Доминик Ла Салль.
ПРАЙМ вчера в 20:23
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито
МК-Спорт вчера в 03:29
Политика
Россия и Египет в скором времени могут возобновить авиасообщение
Отвечая на вопрос представителей СМИ о возобновлении авиарейсов между РФ и Египтом, Богданов отметил, что эта проблема может быть решена в ближайшее время.
RuNews24.ru вчера в 05:15
Происшествия
В Подмосковье школьница изнасиловала двоих семиклассниц
Комсомольская правда вчера в 10:59
Здоровье
В Челябинске нашли колбасу с африканской чумой свиней
Москва 24 вчера в 19:33
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Происшествия
СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде
Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК вчера в 18:03
Армия и оружие
Взгляд «Таймс» на глобальную экспансию Путина: сфера влияния России (The Times, Великобритания) (The Times)
Прошло всего пять лет с тех пор, как президент Обама едко, но точно назвал Россию региональной державой.
ИноСМИ вчера в 13:25
Происшествия
Три человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке
Три человека стали жертвами пожара в двухэтажном здании на Морском кладбище во Владивостоке.
Известия вчера в 16:30
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте ЧП под Красноярском
RT на русском вчера в 05:13
Общество
Минэкономики предложило МВД увеличить контроль над техосмотром
Министерство экономики предложило правительству наделить МВД полномочиями по выработке государственной политики в сфере технического осмотра, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:36
Футбол
В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
ИнфоСМИ 22 октября в 15:45
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания вчера в 10:23
Наука
Ученые нашли белок, предотвращающий рак и старение
Московский Комсомолец вчера в 13:19