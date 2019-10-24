Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиШойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС

Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.
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