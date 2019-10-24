Армия и оружие
РИА НовостиШойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС
Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.
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Здоровье
Врач назвал признаки гипертонического криза
Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов рассказал в интервью "Вечерней Москве", как распознать гипертонический криз и в каком случае нужно вызывать скорую.
Гаджеты
Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Происшествия
В Тюменской области зафиксирован случай редкой «гаффской болезни»
Тюменское управление Роспотребнадзора расследует случай редкой "гаффской болезни", которая была диагностирована у семьи из деревни Ачиры в Тобольском районе.
Авто
Land Rover Defender получит люксовую версию
Стало известно о том, что автомобиль Defender, который был представлен во Франкфурте на автосалоне, получит новую люксовую версию.
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ.
Спорт
Бывший министр спорта Украины Жданов вошёл в совет учредителей WADA
Бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов вошёл в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Космос
Впервые в истории в открытый космос вышел женский экипаж МКС - фото
Впервые в истории в открытый космос вышел экипаж в полностью женском составе: за борт МКС отправились женщины-астронавты Кристина Кох и Джессика Меир.
Политика
Зеленский рассказал, когда состоится встреча в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал местным СМИ об условиях, при которых будет назначена дата следующего саммита в «нормандском формате», передает RT.
Происшествия
Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище
Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Политика
AP: Зеленский пытался избежать давление Трампа еще до инаугурации
Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Происшествия
В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами
Здоровье
Стотысячный электронный больничный выдали в Орловской области
В Орловской области выдали стотысячный электронный больничный.
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Экономика
Люди как новые полезные ископаемые: о подготовке властей к падению нефтяных цен
Девальвация спасет казну от всех проблем, отмечает экономист. «Минус только один: падение уровня жизни населения».
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Технологии
Выпущена игрушка Pwnagotchi для взлома Wi-Fi-сетей
Pwnagotchi подключается к Wi-Fi-сетям и пытается перехватить соединение, а затем подобрать ключи WPA.
Происшествия
Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию
Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Гаджеты
В России дан старт предзаказам на смартфон Sony Xperia 5
Как сообщает ToDay News Ufa источник, смартфон, который анонсируют представители компании Sony не так уж оригинален.
Армия и оружие
Курды обвинили Турцию в применении фосфора
Председатель исполкома "Сирийского демократического совета" Ильхам Ахмед выступила перед американскими конгрессменами и обвинила Турцию в использовании фосфора против мирных жителей.
Общество
США сняли санкции с компании — владельца танкеров для «Ямал СПГ»
Проект «Ямал СПГ» получил уведомление от компании TC LNG Shipping L.L.C. Владелец и оператор СПГ-танкеров ледового класса Arc7 сообщил российской стороне, что более не является объектом санкций со стороны Минфина США.
Политика
Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
Фигурное катание
Тренер: Смотришь на Трусову и Щербакову и не успеваешь считать обороты
Напомним, Валиева, Трусова и Щербакова тренируются в группе Этери Тутберидзе.
Происшествия
В Новосибирской области объявили в розыск подростка с рюкзаком
Как говорится в ориентировке областного ГУ МВД, он проживает в Бердске и накануне самовольно ушел из дома на улице Полярной, 27.
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
Гаджеты
Samsung извинился за сбой в работе датчика отпечатков пальцев
Samsung Electronics принес извинения за сбой в работе сенсора отпечатков пальцев на некоторых смартфонах компании, соответствующее заявление холдинга приводит агентство Yonhap.
Армия и оружие
Генсек НАТО прокомментировал договорённости Путина и Эрдогана по Сирии
22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединённые Штаты в нарушении своих обещаний по Сирии.
Экономика
Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал на заседании Госдумы, как финансисты намерены спасти доходы казны от хитростей, к которым прибегают компании при замене штатных работников на "самозанятых", труд которых освобожден от страховых взносов и НДФЛ.
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.