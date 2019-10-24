Пресс-служба Минобороны сообщила о том, что глава Минобороны Сергей Шойгу и командующий Сирийских демократических сил переговорили в режиме видеоконференции. В переговорах также принимал участие замминистра обороны РФ Валерий Герасимов.

Армия и оружие Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в двух километрах от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Общество Уилан заявил, что охранник СИЗО угрожал ему пистолетом ФСИН ответила на жалобу Уилана об угрозе пистолетом, заявив, что сотрудники СИЗО не могли угрожать ему этим оружием.

Происшествия В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

Армия и оружие Россия отправит в Сирию больше военной техники Дополнительное оснащение, которое отправят российским войскам, будет также включать в себя беспилотные летательные аппараты (БПЛА), рассказал собеседник издания.

Общество Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Космос «Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.

Политика «Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.

Экономика Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.

Армия и оружие Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Чёрным морем Российский истребитель в Чёрном море встретил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе России и взял его на сопровождение, сообщили в российском Минобороны.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава снялась обнаженной 34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.

Финансы Курс доллара опустился до 63,92 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,75 копейки и составил 63,9225 рубля.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.

Автоспорт Квят стал 10-м на Гран-при Японии после дисквалификации Renault Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят переместился с 12-го места на 10-е на Гран-при Японии, которое состоялось еще 13 октября на трассе в Сузуке.

Политика В Кремле ответили Зеленскому насчет встречи «нормандской четверки» Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство страны выполнило свою часть договоренностей и рассчитывает на проведение встречи в ближайшее время.

Экономика Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов.

Политика В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.

Экономика Орешкин прокомментировал успех России в рейтинге Doing Business Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, комментируя улучшение позиции России в рейтинге Doing Business, отметил рост конкуренции в мире и необходимость прикладывать огромные усилия, чтобы просто сохранять позиции.

Общество Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.

Политика Участник «Нового величия» попросил политическое убежище на Украине Десятерых участников «Нового величия» арестовали в марте прошлого года. Их обвиняли в организации экстремистского сообщества.