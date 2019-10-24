Армия и оружие

RuNews24.ruRuNews24.ruШойгу провел переговоры с командующим Сирийских демократических сил

Пресс-служба Минобороны сообщила о том, что глава Минобороны Сергей Шойгу и командующий Сирийских демократических сил переговорили в режиме видеоконференции. В переговорах также принимал участие замминистра обороны РФ Валерий Герасимов.
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