Политика
РИА НовостиШойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.
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Армия и оружие
Киев обвинил Москву в обмане трибунала по задержанным близ Керчи кораблям
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины, адмирал Игорь Воронченко в интервью «Украинским новостям» заявил, что Россия сообщила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех украинских кораблей, которые были отбуксированы на российскую территорию после конфликта в Керченском проливе.
РБК 10:06
Политика
В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.
RT на русском 09:59
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском 10:46
Здоровье
Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета
РИА Новости вчера в 02:24
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости вчера в 04:13
Происшествия
Обвиняемого в убийстве студентки в подмосковном Домодедово арестовали
Следователи предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетней студентки 34-летнему жителю Подмосковья, в настоящее время мужчина арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 06:16
Авто
Опубликованы снимки новой Kia Optima
В Сети активно распространяются фотографии автомобиля, который предложен в новом исполнении, отличающемся от предшественника.
Rusargument 00:02
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Общество
Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты
Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.
BFM.ru 09:35
Политика
Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 04:43
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru вчера в 07:11
Политика
Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
ТАСС 08:26
Экономика
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте Как сообщил Минфин, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах.
Коммерсантъ 10:26
Космос
Спутниковая система «Канопус-В» принята в эксплуатацию в «Роскосмосе»
Политика Сегодня 10:08
Шоу-бизнес
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 08:31
Происшествия
Появилось видео с места гибели чиновников в Вологодской области
В Сети появилось видео с места страшной аварии, произошедшей утром во вторник, 8 октября, на трассе Вологда — Новая Ладога в Шекснинском районе Вологодской области.
Вести.Ru 09:13
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК вчера в 15:13
Футбол
Истекла дисквалификация бывшего президента УЕФА Платини
Дисквалификация бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини истекла.
МК-Спорт 07:13
Авто
На российских дорогах появятся умные «лежачие полицейские»
Если проект успешно пройдет испытания, то первые такие "лежачие полицейские" появятся на российских дорогах в 2021 году.
UfaTime.ru 03:21
Экономика
Медведев назвал требования к плану по ускорению экономического роста
Минэкономразвития должно подготовить компактный и реализуемый план, в соответствии с которым экономика России будет расти более быстрыми темпами, заявил премьер Дмитрий Медведев.
Экономика сегодня 08:45
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Игры
Релиз Doom Eternal отложили — шутер выйдет в 2020 году
CyberSport.ru 10:35
Политика
Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии
Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10:17
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Новый российский «каблучок» LADA Van – аналог Renault Dokker с измененным дизайном, выйдет в продажу летом 2020 года.
Автоновости дня 02:06
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Политика
В Госдуме попросили США не рассказывать об угрозе «Северного потока-2»
Ранее американский министр энергетики Рик Перри заявил, что запуск газопровода "Северный поток – 2" усилит влияние России на европейские страны, в том числе на их политику.
Газета.Ru вчера в 15:55
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
РИА Новости 09:15
Экономика
Минэк предложил увеличить налоги на малый бизнес с 2020 года
В Минэкономразвития выcтупили с пpедложением проиндeксировать кoэффициенты для рacчета нaлогов для малого бизнecа, в том числе единый нaлог на вмeненный дoxод (ЕНВД), нaлог на дoxоды физическиx лиц (НДФЛ), тopговый сбор и пaтент на 4,9% с 2020 года.
Известия вчера в 15:27