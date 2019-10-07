Политика

РИА НовостиРИА НовостиШойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.
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Минобороны сообщило о звонке главы Пентагона Шойгу

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Минобороны РФ сообщило о переговорах Шойгу и главы Пентагона

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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 10:58, Ашберн
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Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины, адмирал Игорь Воронченко в интервью «Украинским новостям» заявил, что Россия сообщила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех украинских кораблей, которые были отбуксированы на российскую территорию после конфликта в Керченском проливе.
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Появилось видео с места гибели чиновников в Вологодской области

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