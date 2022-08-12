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Шойгу проверил работу оборонных предприятий в Московской и Тульской областях

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку с инспекцией на предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей, о чем сообщили в пятницу, 12 августа, в Минобороны РФ.
Известия
В Тульской области Шойгу проверил выполнение ГОЗа Конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова.
РИА Новости
Руководство предприятия представило новейшие разработки в области бронетанковой техники, ракетного, противотанкового и стрелкового вооружения, а также доложило о вариантах модернизации бронетехники, стоящей на вооружении российской армии.
РИА Новости
Министр обороны провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа по всей номенклатуре продукции.
Ямал-Медиа

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